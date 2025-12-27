斥資8千多萬改建 滿布客家風情的高雄盤花公園盛大開園

坐落於高雄客家文物館前的三民一號公園斥資8600萬改造，搖身變成客家風情十足的「盤花公園」，園區以以客家傳統「五花九香」為設計靈感，將文化意象細緻融入綠意與景觀，今早開園，市長陳其邁指將成為在地居民、學生與家庭接觸客家文化最自然、最生活化的場域。

盤花公園占地4.5公頃，去年6月啟動整建，除全面改善土壤鹽化問題，保留園內500多株喬木，並新植76株喬木與4萬7千多株灌木，擴增草坪至3萬1千坪。預計明年春天，園區將百花盛開，與現地21種鳥類、昆蟲生態構成城市中的自然廊道。

「盤花公園開園暨生態嘉年華」今早登場，規畫園區走讀、生態與文化體驗、手作工作坊、盤花茶席、市集活動等。

市長陳其邁說，盤花公園以象徵客家精神的「五花九香」植物為主軸，搭配居民共創的「藝術櫥窗」、記錄客家族群在高雄扎根歷程的「陶板藝術牆」、呈現竹編美學的「蛹道裝置」、融合剪紙圖騰與詩詞的「樹木涼亭」等，文化細節潛藏在公園每個角落，相關工程榮獲2025年城市工程品質金質獎肯定。

他表示，三民區是原高雄市區客家人口最集中的地方，盤花公園可望成為在地居民、學生與家庭接觸客家文化最自然、最生活化的場域。

今天高雄天氣陰涼，盤花公園開園首日仍吸引數百民眾到來，盤花茶席也有許多民眾品茗，小朋友小朋友響應熱烈。陳其邁開場致詞露了幾句客家話，他笑稱自己的客語屬「幼稚園」等級，但高雄今年第一學期的客語班相關課程，學生數達8992位，客語班也開設超過2100班，除保存客家文化及生態，更重要的是，讓下一代能多講客家話。