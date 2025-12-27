快訊

積欠國民年金8年…她一口氣「全額繳清」 過來人曝關鍵

NBA／傳勇士考慮交易獨行俠戴維斯！ 巴特勒恐成為核心籌碼

新北恐怖工安意外…工人搬運石雕遭砸破頭 血流滿地命危送醫

斥資8千多萬改建 滿布客家風情的高雄盤花公園盛大開園

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
滿布客家風情的高雄盤花公園今早開園，市長陳其邁，議長康裕成等嘉賓到場。記者王昭月／攝影
滿布客家風情的高雄盤花公園今早開園，市長陳其邁，議長康裕成等嘉賓到場。記者王昭月／攝影

坐落於高雄客家文物館前的三民一號公園斥資8600萬改造，搖身變成客家風情十足的「盤花公園」，園區以以客家傳統「五花九香」為設計靈感，將文化意象細緻融入綠意與景觀，今早開園，市長陳其邁指將成為在地居民、學生與家庭接觸客家文化最自然、最生活化的場域。

⭐2025總回顧

盤花公園占地4.5公頃，去年6月啟動整建，除全面改善土壤鹽化問題，保留園內500多株喬木，並新植76株喬木與4萬7千多株灌木，擴增草坪至3萬1千坪。預計明年春天，園區將百花盛開，與現地21種鳥類、昆蟲生態構成城市中的自然廊道。

「盤花公園開園暨生態嘉年華」今早登場，規畫園區走讀、生態與文化體驗、手作工作坊、盤花茶席、市集活動等。

市長陳其邁說，盤花公園以象徵客家精神的「五花九香」植物為主軸，搭配居民共創的「藝術櫥窗」、記錄客家族群在高雄扎根歷程的「陶板藝術牆」、呈現竹編美學的「蛹道裝置」、融合剪紙圖騰與詩詞的「樹木涼亭」等，文化細節潛藏在公園每個角落，相關工程榮獲2025年城市工程品質金質獎肯定。

他表示，三民區是原高雄市區客家人口最集中的地方，盤花公園可望成為在地居民、學生與家庭接觸客家文化最自然、最生活化的場域。

今天高雄天氣陰涼，盤花公園開園首日仍吸引數百民眾到來，盤花茶席也有許多民眾品茗，小朋友小朋友響應熱烈。陳其邁開場致詞露了幾句客家話，他笑稱自己的客語屬「幼稚園」等級，但高雄今年第一學期的客語班相關課程，學生數達8992位，客語班也開設超過2100班，除保存客家文化及生態，更重要的是，讓下一代能多講客家話。

「 盤花」小科普：「盤花」是南部六堆客家人在敬奉神明時常見且極具代表性的花卉形式。一圈圈細緻盤繞的花朵，象徵祝福層層相疊、心意綿延不絕，不僅承載祈福與吉祥的寓意，更展現客家族群代代相傳的細膩工藝。

斥資8600萬改造，搖身變成客家風情十足的「盤花公園」，園區以以客家傳統「五花九香」為設計靈感，將文化意象細緻融入綠意與景觀，今早開園。記者王昭月／攝影
斥資8600萬改造，搖身變成客家風情十足的「盤花公園」，園區以以客家傳統「五花九香」為設計靈感，將文化意象細緻融入綠意與景觀，今早開園。記者王昭月／攝影
「盤花」是南部六堆客家人在敬奉神明時常見且極具代表性的花卉形式。高雄盤花公園今早開園，市長陳其邁等嘉賓象徵性把花插入一圈圈細緻盤繞的花朵，象徵祝福層層相疊、心意綿延不絕。記者王昭月／攝影
「盤花」是南部六堆客家人在敬奉神明時常見且極具代表性的花卉形式。高雄盤花公園今早開園，市長陳其邁等嘉賓象徵性把花插入一圈圈細緻盤繞的花朵，象徵祝福層層相疊、心意綿延不絕。記者王昭月／攝影
斥資8600萬改造，搖身變成客家風情十足的「盤花公園」，園區以以客家傳統「五花九香」為設計靈感，將文化意象細緻融入綠意與景觀，今早開園。記者劉學聖／攝影
斥資8600萬改造，搖身變成客家風情十足的「盤花公園」，園區以以客家傳統「五花九香」為設計靈感，將文化意象細緻融入綠意與景觀，今早開園。記者劉學聖／攝影
斥資8600萬改造，搖身變成客家風情十足的「盤花公園」，園區以以客家傳統「五花九香」為設計靈感，將文化意象細緻融入綠意與景觀，今早開園。記者劉學聖／攝影
斥資8600萬改造，搖身變成客家風情十足的「盤花公園」，園區以以客家傳統「五花九香」為設計靈感，將文化意象細緻融入綠意與景觀，今早開園。記者劉學聖／攝影

陳其邁 客家文化

延伸閱讀

高雄跨年晚會維安 陳其邁：已要求警方提高強度

王金平從政50年餐會 柯志恩、陳其邁都到齊

扛住壓力調和朝野！陳其邁出席王金平餐會 懷念有公道伯的立法院

王金平從政50年感恩餐會 陳其邁及3參選市長的綠營立委都來了

相關新聞

將AI導入原住民部落 科技協助種芒果、幫棒球選手升級

經濟部產業技術司今天在屏東縣瑪家國中舉辦「科技孕育，原鄉創新」成果展，將新科技應用到原住民農業、運動、觀光等方面，三大主...

寒風中擦亮安全視角 金門志工上街擦道路反光鏡

入冬後冷氣團一波波來襲，氣溫驟降，但為了提升行車視線與社區交通安全，金門縣市港商圈文化發展協會今天在金湖鎮發起「反光鏡清...

斥資8千多萬改建 滿布客家風情的高雄盤花公園盛大開園

坐落於高雄客家文物館前的三民一號公園斥資8600萬改造，搖身變成客家風情十足的「盤花公園」，園區以以客家傳統「五花九香」...

歲末送暖！太武山海印寺捐助金門家扶25戶弱勢家庭

歲末年終之際，為讓弱勢家庭在寒冬中感受社會溫暖，金門縣佛教弘法基金會（太武山海印寺）發揮佛教慈悲濟世精神，捐贈金門家扶中...

金門停車場電動車充電站明年元旦起收費 LINE成啟動平台

配合中央「2050淨零碳排」政策，金門縣政府積極推動低碳交通建設，公有停車場電動汽車充電站自今年初啟用以來，歷經近一年免...

「把南瓜留在屏東！」屏東農科鎮園之寶擬借展高雄 廠商不滿

高雄市擬以市立美術館典藏的朱銘作品「太極拱門」與屏東農科園區草間彌生「我的未來坐在岩石上」南瓜公共藝術互換展出，卻引發雜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。