歲末送暖！太武山海印寺捐助金門家扶25戶弱勢家庭
歲末年終之際，為讓弱勢家庭在寒冬中感受社會溫暖，金門縣佛教弘法基金會（太武山海印寺）發揮佛教慈悲濟世精神，捐贈金門家扶中心歲末關懷慰問金6萬2500元，預計扶助25戶家庭，每戶可獲2500元，協助減輕年節期間的生活負擔。
此次捐贈由海印寺住持釋性海法師親自率領金門縣佛教弘法基金會董監事代表洪志合、呂忠飛及陳文經等人，今天上午前往金門家扶中心致贈善款，並由家扶中心主任洪依帆代表接受，現場回贈感謝狀，表達誠摯謝意。
金門家扶中心指出，目前扶助的兒少家庭多為單親、隔代教養家庭，或主要照顧者因疾病、失業、身心狀況不穩定等因素，導致經濟來源有限，需同時承擔子女就學、醫療照顧與基本生活開銷，生活壓力沉重。家扶除提供經濟扶助外，也透過家庭訪視、親職教育、兒少學習與生活支持、急難救助及多元培力方案，陪伴家庭逐步穩定生活，但在家庭尚未完全站穩之前，仍亟需社會即時關懷與支持。
釋性海法師表示，希望透過歲末關懷慰問金，為有需要的家庭帶來實質幫助，讓家長與孩子在迎接新年時，能多一分安心與希望，也期盼善的力量在地方持續累積，形成正向循環。當天法師也特別帶來義賣品，實際行動支持家扶中心義賣活動，延續對弱勢家庭的關懷。
洪依帆則表示，感謝太武山海印寺長期關心弱勢兒少與家庭，除歲末關懷慰問金外，多年來也持續提供獎助學金、急難救助及多項服務支持，成為家庭重要的後盾，適逢家扶中心發放每月生活扶助金之日，這筆善款能即時送到扶助家庭手中，對家庭而言格外具有意義，也讓他們在面對生活壓力時，多一分支持與向前的力量。
