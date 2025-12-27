金門停車場電動車充電站明年元旦起收費 LINE成啟動平台

配合中央「2050淨零碳排」政策，金門縣政府積極推動低碳交通建設，公有停車場電動汽車充電站自今年初啟用以來，歷經近一年免費試營運，明年1月1日起將導入收費制度，並同步升級智慧化服務，邁向永續、低碳的智慧島嶼目標。

縣府指出，目前全縣已於16處公有停車場設置電動車充電站，共計85座充電樁，涵蓋金城、金湖、金寧及烈嶼等地區，試營運期間提供免費充電服務，使用情形逐步穩定，也有效紓解電動車車主充電需求，為後續收費與系統升級奠定基礎。

縣府強調，電動車與相關基礎設施是金門邁向低碳交通的重要一環，縣府將持續完善充電網絡與智慧管理系統，讓低碳運具成為民眾日常可行的選擇，逐步打造兼具環保與便利的智慧生活環境。

觀光處長許績鑫表示，16處設站地點包括烈嶼鄉鐵漢堡停車場、烈嶼鄉署醫停車場、金城鎮公所後方民生停車場A區、北堤、鳳翔、中正國小後門、金門高中、金寧轉運站、地政局旁、后湖海濱公園、金門航空站第三停車場、山外、台銀前、金湖鎮綜合體育館、畜產試驗所及民俗文化村等，每處配置2座以上7kW慢充樁；其中山外停車場與烈嶼鐵漢堡停車場，另設有各1座120kW快充樁，支援CCS1與CCS2規格。

配合系統升級，充電站將取消原本以悠遊卡及金門縣民卡感應啟動方式，改以LINE官方帳號作為統一操作平台。即日起先行採用LINE啟動，但仍維持免費充電，提供民眾適應新系統的緩衝期。

觀光處提醒，明年1月1日起收費後，民眾可透過LINE官方帳號即時查詢各站充電樁使用狀況、導航至站點，並檢視個人充電紀錄，提升使用便利性。收費標準為：AC慢充每分鐘1元；DC快充依時段計費，尖峰時段（15時至22時）每度電13.5元，離峰時段（22時至翌日15時）每度電6.5元。

縣府也指出，金門電動汽車數量逐月成長，截至今年10月底，全縣已登記339輛，依中央規定，電動車專用停車格以綠色框線標示，非電動車占用可依法開罰600至1200元，以保障電動車主權益，未來將持續觀察使用情形，滾動調整管理措施，打造更完善的充電環境，推動金門穩健邁向低碳永續島嶼。