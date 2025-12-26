2026高雄富邦馬拉松補給升級 17站在地美食拚城市行銷

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
跑者品嘗當地特色美食。圖／運發局提供
大型運動賽事已不只是競速舞台，更是城市行銷。由高雄市政府主辦、富邦人壽冠名的2026富邦馬拉松，明年1月10日至11日登場，為了媲美彰化田中馬拉松，沿途賽道補給全面升級，規畫17個特色補給站，融入名產、特色小吃，讓跑者大啖在地美食

⭐2025總回顧

高市運發局長侯尊堯指出，2026高雄富邦馬拉松賽道首度向北延伸，連結橋頭、梓官、岡山與彌陀，路線橫跨高雄都會公園、漯底山自然公園、南寮漁港與蚵仔寮漁港，沿途欣賞山海河港美景，全馬拉松組42公里、半馬拉松組21公里。

補給站設計以城市行銷為主軸，延續夜市與港都印象，烤香腸、炸魷魚、地瓜球等庶民小吃，納入海味十足烏魚子、香氣濃郁旗山香蕉蛋糕等具代表性高雄物產。

岡山「三寶」羊肉爐、龍眼蜜與豆瓣醬，呈現地方產業底蘊，在社群平台人氣超夯的法式甜點名店WOW的店藍帶可頌也入列。

創立近90年、歷經三代橋頭太成肉包，更為2026高富馬調配出粉橘色限定肉包，搭配主視覺，以紅蘿蔔及紅麴入色，Q彈又紮實，為老品牌注入新特色；彌陀虱目魚丸漁港鮮味，則是海線聚落生活日常最佳代表。

侯尊堯表示，17站特色補給站不只是為跑者補充體力，透過港都熱情的人情味、結合最具代表性特色美食，飽覽山海河港多元城市風貌，也能收藏在地美食地圖。

創立近90年、歷經三代橋頭太成肉包是著名特產。圖／運發局提供
經典夜市美食補給站讓跑者嘴角留香。圖／運發局提供
「WOW的店」香氣四溢的藍帶可頌，為跑者帶來驚喜補給。圖／運發局提供
2026高雄富邦馬拉松美食補給再升級。圖／運發局提供
馬拉松 美食 岡山

