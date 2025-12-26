2026高雄富邦馬拉松補給升級 17站在地美食拚城市行銷
大型運動賽事已不只是競速舞台，更是城市行銷。由高雄市政府主辦、富邦人壽冠名的2026富邦馬拉松，明年1月10日至11日登場，為了媲美彰化田中馬拉松，沿途賽道補給全面升級，規畫17個特色補給站，融入名產、特色小吃，讓跑者大啖在地美食。
⭐2025總回顧
高市運發局長侯尊堯指出，2026高雄富邦馬拉松賽道首度向北延伸，連結橋頭、梓官、岡山與彌陀，路線橫跨高雄都會公園、漯底山自然公園、南寮漁港與蚵仔寮漁港，沿途欣賞山海河港美景，全馬拉松組42公里、半馬拉松組21公里。
補給站設計以城市行銷為主軸，延續夜市與港都印象，烤香腸、炸魷魚、地瓜球等庶民小吃，納入海味十足烏魚子、香氣濃郁旗山香蕉蛋糕等具代表性高雄物產。
岡山「三寶」羊肉爐、龍眼蜜與豆瓣醬，呈現地方產業底蘊，在社群平台人氣超夯的法式甜點名店WOW的店藍帶可頌也入列。
創立近90年、歷經三代橋頭太成肉包，更為2026高富馬調配出粉橘色限定肉包，搭配主視覺，以紅蘿蔔及紅麴入色，Q彈又紮實，為老品牌注入新特色；彌陀虱目魚丸漁港鮮味，則是海線聚落生活日常最佳代表。
侯尊堯表示，17站特色補給站不只是為跑者補充體力，透過港都熱情的人情味、結合最具代表性特色美食，飽覽山海河港多元城市風貌，也能收藏在地美食地圖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言