「把南瓜留在屏東！」屏東農科鎮園之寶擬借展高雄 廠商不滿

高雄市擬以市立美術館典藏的朱銘作品「太極拱門」與屏東農科園區草間彌生「我的未來坐在岩石上」南瓜公共藝術互換展出，卻引發雜音。部分農科廠商指南瓜作品目前市值近2億元，是園區「心臟」，放在果嶺公園根本不搭，萬一移置損壞誰該負責；農科認為，基於共好，互展可讓更多人認識園區的「鎮園之寶」。

高市文化局表示，藝術品借展行之有年，作品可到訪不同地點讓更多人欣賞。市府此次借展作品是草間彌生女士2010年為農科園區創作的「我的未來坐在岩石上」，象徵向世界各地人民傳遞和平與愛的訊息，孕育著美好的未來與發展。互展洽談近半年，已取得草間彌生工作室、農業部、文化部等單位同意，更將以2億元保額規畫保險，確保展出期間作品安全無虞。

農科園區籌備處2010年以1200萬元購入草間彌生大型南瓜作品，安置在龍騰樓標準廠房前，歷經15年增值，目前推估價值近2億元。農科園區管理中心主任謝勝信說，這次高市文化局主動邀請互展，行政程序完備，若確定執行，會在春節前移置，展期約1年。

不過草間彌生南瓜作品要借展到高雄果嶺公園一事引發農科廠商不滿，有廠商說，農科創園之初就有這件公共藝術，是農科指標，「把心臟挖走了還混什麼」，不排除連署向農業部陳情，「無論如何都要捍衛」、「把南瓜留在屏東」。

這件作品被農科員工與廠商視為鎮園之寶，有遊客為它特地造訪屏東長治鄉，但廠商表示，在地人較迷信風水，現在景氣不好，萬一「南瓜」搬遷後有廠商倒了，農科會被罵。