屏東縣消防局首推出形象月曆 留言一句話為消防加油、抽出100份

屏東縣消防局首次推出形象月曆，呈現消防員在高溫火場、風雨救援與深夜出勤各種任務中，展現親民、溫暖的一面。屏東縣長周春米今在粉專公布，邀請大家到屏東消防粉專，用一句話為消防同仁加油，讓這份支持成為最堅定力量，網路限定抽出100份月曆。

首度推出的形象月曆，屏二分隊長李炯佑說，屏二分隊隊員洪宗廷、楊侑庭、簡文宏與黃冠銘，平時有健身習慣，想記錄消防生活，為消防青春留下紀錄，讓大家認識消防正面形象，結合屏二分隊義消，自籌出版形象月曆，第一版形象月曆出版後獲不錯評價，因此有現階段第二版本的形象月曆。

屏東縣消防局表示，第二本版本主題「平衡」，結合救災、生活等兩大元素。月曆風格健康、正向，盼打破外界對消防工作刻板印象，讓民眾更認識消防人員的辛勞。

消防局表示，為提升民眾對消防工作認識與防災意識，感謝大眾支持消防人員，舉辦消防形象月曆抽獎活動，將抽出消防形象月曆100份，邀請民眾參與，詳細活動抽獎辦法請至屏東消防臉書粉專。

消防局表示，消防員不只是災害發生時的英雄，更是平日默默守護社會的力量。藉由月曆的推出，期盼拉近消防與民眾間的距離，也邀請大眾支持消防、關注公益。