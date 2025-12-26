快訊

屏東萬倉街NEKO MARKET市集暖呼呼開幕 4米高吉祥物阿財超萌

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
NEKO MARKET市集第一場12月26至28日登場，吉祥物高達四米的「阿財」坐鎮賣萌。記者劉星君／攝影
NEKO MARKET市集第一場12月26至28日登場，吉祥物高達四米的「阿財」坐鎮賣萌。記者劉星君／攝影

屏東全新品牌市集「NEKO MARKET」今26日在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場，以屏東在地職人及品牌、寵物、親子為主題，集結手作、文創商品、特色美食、遊戲超過100攤，推廣寵物植入晶片、動物認養等友善寵物理念，縣長周春米搖鈴開市，為為期3天的市集暖呼呼揭開序幕。

屏東市萬倉街經縣府改造，成為城市新亮點，提供民眾休憩新場域，縣府幾次辦理市集帶動熱潮。縣府傳播暨國際事務處規畫「NEKO MARKET」品牌市集從12月底至明年2月連續三個月辦理三場，名稱隱藏著屏東人才知道的小秘密與趣味。

周春米說，過去萬倉街與仁愛路交接口有在地人熟悉「貓洞」，大家經過時忍不住低著頭縮著身子，貓洞雖然配合鐵路高架化消失，但仍在屏東人的記憶裡。對外地人來說，「貓洞」聽起來像是貓咪穿梭小洞，縣府取日文「NEKO」貓為名，也有萌寵可愛，勾起遊客興趣又巧妙鏈結在地情感。

NEKO MARKET市集第一場12月26至28日登場，吉祥物「阿財」是隻招財福貓，現場除高達4米的大阿財坐鎮賣萌，還布置「福貓臨門 洞見幸福」貓咪造型門，周春米和青葉國小附幼小朋友搖動繫在貓咪的大鈴鐺開市，準備貓掌湯圓溫暖分送。

此次市集多項亮點，其中「Pingtung Good」專區，以打造小超市概念，精選車城、高樹、枋寮、佳冬及東港農會、東港區漁會等六家屏東地區農漁會與多項小農產品。

在「Pingtung Good」專區消費滿1000元可參加扭蛋抽獎，抽NEKO MARKET限定環保袋，甚至有機會抽中免單，當日在「Pingtung Good」專區買的東西全部免費。周春米現場消費滿千參加扭蛋，抽中免單，「直呼幸運」。

市集推動友善寵物，與農業處攜手設寵物專區，提供免費施打晶片、友善寵物商家、手作體驗、「鏟屎官（鏟黃金）」趣味活動，還提供狗便袋，透過活動傳遞友善動物的理念，許多民眾也帶著愛犬一起來逛。

傳播處表示，NEKO MARKET市集好康多多，第一場配合政府普發萬元，推出消費集點抽獎，消費滿100元集1點，集滿10點即可參加抽獎，有50吋電視、iPad、Apple Watch等禮品。

「NEKO MARKET」預計每月月底舉辦，第二場2026年1月30日至2月1日，第三場2月27日至3月1日，三場市集橫跨新年、春節、228連假，陪大家迎新春。

屏東全新品牌市集「NEKO MARKET」今26日在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場。記者劉星君／攝影
屏東全新品牌市集「NEKO MARKET」今26日在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場。記者劉星君／攝影
屏東全新品牌市集「NEKO MARKET」今26日在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場。記者劉星君／攝影
屏東全新品牌市集「NEKO MARKET」今26日在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場。記者劉星君／攝影
現場也有浪犬浪貓認養。記者劉星君／攝影
現場也有浪犬浪貓認養。記者劉星君／攝影
「NEKO MARKET」推出文創小物。記者劉星君／攝影
「NEKO MARKET」推出文創小物。記者劉星君／攝影

