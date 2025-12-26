「追風奇幻島」高雄夢時代啟用 打造南台灣最大親子樂園

寒假即將到來，室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」夢時代旗艦店今天盛大開幕，業者打造全新主題「AI 動感星球」與「AI 機器人星球」，兩館合計近600坪，引進全台最豐富的兒童娛樂設備，規劃六大玩點，打造全齡共享的室內兒童樂園。包含「火星探險區」、「VR 蹦床挑戰區」、「沙丘穀倉區」、「角色扮演區」、「探索競技區」以及「魔鬼攀岩區」。除了最受孩子喜愛的經典大型關卡設施「繩網迷宮」、「探索樂園」、「百萬大球池」外，更推出 90度高速俯衝的「魔鬼滑梯」、能提升膽量與自信的「攀岩」挑戰等多項設施，滿足不同年齡層的遊玩需求。

業者宋雲飛表示，全新「AI 動感星球」與既有的一館「AI 機器人星球」形成雙園規模後，「追風奇幻島-夢時代旗艦店」成為高屏地區面積最大、設施最齊全的超級旗艦店。業者也表示今年更推動「兒童關懷」公益計畫，目前已提供近100組免費公益團體。未來，追風也將持續擴大與社福單位合作，讓更多孩子能在友善、安心的環境中自由玩樂。 室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」夢時代旗艦店今天盛大開幕，業者打造全新主題「AI 動感星球」與「AI 機器人星球」，引進全台最豐富的兒童娛樂設備。記者劉學聖／攝影