快訊

年底大禮包！財神下凡 大樂透頭獎1億1注獨得獎落這縣市

體感-20℃快凍僵！ 南韓「冷凍庫級寒流」來襲 冰淇淋擺路邊也融不了

聽新聞
0:00 / 0:00

「追風奇幻島」高雄夢時代啟用 打造南台灣最大親子樂園

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」夢時代旗艦店今天盛大開幕，業者打造全新主題「AI 動感星球」與「AI 機器人星球」，引進全台最豐富的兒童娛樂設備。記者劉學聖／攝影
室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」夢時代旗艦店今天盛大開幕，業者打造全新主題「AI 動感星球」與「AI 機器人星球」，引進全台最豐富的兒童娛樂設備。記者劉學聖／攝影

寒假即將到來，室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」夢時代旗艦店今天盛大開幕，業者打造全新主題「AI 動感星球」與「AI 機器人星球」，兩館合計近600坪，引進全台最豐富的兒童娛樂設備，規劃六大玩點，打造全齡共享的室內兒童樂園。包含「火星探險區」、「VR 蹦床挑戰區」、「沙丘穀倉區」、「角色扮演區」、「探索競技區」以及「魔鬼攀岩區」。除了最受孩子喜愛的經典大型關卡設施「繩網迷宮」、「探索樂園」、「百萬大球池」外，更推出 90度高速俯衝的「魔鬼滑梯」、能提升膽量與自信的「攀岩」挑戰等多項設施，滿足不同年齡層的遊玩需求。

⭐2025總回顧

業者宋雲飛表示，全新「AI 動感星球」與既有的一館「AI 機器人星球」形成雙園規模後，「追風奇幻島-夢時代旗艦店」成為高屏地區面積最大、設施最齊全的超級旗艦店。業者也表示今年更推動「兒童關懷」公益計畫，目前已提供近100組免費公益團體。未來，追風也將持續擴大與社福單位合作，讓更多孩子能在友善、安心的環境中自由玩樂。

室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」夢時代旗艦店今天盛大開幕，業者打造全新主題「AI 動感星球」與「AI 機器人星球」，引進全台最豐富的兒童娛樂設備。記者劉學聖／攝影
室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」夢時代旗艦店今天盛大開幕，業者打造全新主題「AI 動感星球」與「AI 機器人星球」，引進全台最豐富的兒童娛樂設備。記者劉學聖／攝影
室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」夢時代旗艦店今天盛大開幕，業者打造全新主題「AI 動感星球」與「AI 機器人星球」，引進全台最豐富的兒童娛樂設備。記者劉學聖／攝影
室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」夢時代旗艦店今天盛大開幕，業者打造全新主題「AI 動感星球」與「AI 機器人星球」，引進全台最豐富的兒童娛樂設備。記者劉學聖／攝影
室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」夢時代旗艦店今天盛大開幕，業者打造全新主題「AI 動感星球」與「AI 機器人星球」，引進全台最豐富的兒童娛樂設備。記者劉學聖／攝影
室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」夢時代旗艦店今天盛大開幕，業者打造全新主題「AI 動感星球」與「AI 機器人星球」，引進全台最豐富的兒童娛樂設備。記者劉學聖／攝影

奇幻

延伸閱讀

高雄與日本教育交流躍進 陽明國中締結陸奧市9校

迎年底消費潮 高雄百貨推室內樂園與餐飲優惠

國圖南館即將完工 打造南台灣知識新地標

超扯一顆10元草莓麻糬！ 高雄「林記手工麻糬」推薦 連繽紛口味草莓大福也只要45元

相關新聞

屏東縣消防局首推出形象月曆 留言一句話為消防加油、抽出100份

屏東縣消防局首次推出形象月曆，呈現消防員在高溫火場、風雨救援與深夜出勤各種任務中，展現親民、溫暖的一面。屏東縣長周春米今...

屏東萬倉街NEKO MARKET市集暖呼呼開幕 4米高吉祥物阿財超萌

屏東全新品牌市集「NEKO MARKET」今26日在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場，以屏東在地職人及品牌、寵物、親子為主題...

「追風奇幻島」高雄夢時代啟用 打造南台灣最大親子樂園

寒假即將到來，室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」夢時代旗艦店今天盛大開幕，業者打造全新主題「AI 動感星球」與「AI 機器人...

金門太武山玉章路改善工程換線施工 後山12月29日起恢復通行

為提升太武山區整體遊憩品質與道路安全，金門國家公園管理處推動玉章路鋪面改善工程，原先封閉施工的太武山後山（屏東段）已完成...

校安升級跨縣市交流 馬祖副縣長傳授離島校園安全經營心法

為全面檢視金門縣校園安全維護現況，並強化跨縣市、跨局處的應變能量，金門縣學生校外生活輔導會在國教署輔導團召開「114 年...

提案管制棋牌社護學子 金門特定行業自治條例卻遭議會擱置

金門縣議會定期會今日審議縣府與議員提案時，其中在審議縣府提案的《金門縣特定行業管理自治條例》制定案，議長洪允典認為，自治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。