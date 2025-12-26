金門國家公園攜手勤業眾信 簽備忘錄合作永續治理

快訊

中央社／ 金門26日電

金管處今天與勤業眾信簽署「環境治理顧問與趨勢交流」合作意向備忘錄。國家公園署長王成機說，此次合作將導入專業顧問能量，協助金門國家公園以自然為核心永續治理模式。

⭐2025總回顧

「環境治理顧問與趨勢交流」合作意向備忘錄簽署儀式，今天在國家公園署由金門國家公園管理處長鄭瑞昌與勤業眾信執行副總經理李介文簽署，王成機也出席儀式。

根據內政部國家公園署新聞稿，王成機表示，勤業眾信聯合會計師事務所深耕企業永續顧問服務，在氣候風險分析、淨零轉型、永續報告及社會影響評估等領域皆具豐富經驗，雙方此次以「環境治理顧問與趨勢交流」為主軸合作，將導入專業顧問能量，協助金門國家公園以自然為核心的永續治理模式。

王成機指出，將持續借重勤業眾信在ESG策略、碳管理與永續揭露等專業能力，共同推動國家公園永續管理，建立自然資本管理與ESG導入的示範案例，展現環境永續與社會責任的積極作為，並呼應聯合國永續發展目標，攜手促進生態保育、治理透明與產業永續多贏局面。

鄭瑞昌表示，金管處未來將與勤業眾信持續深化合作，透過專業知識與顧問支援，建立金門地區「低碳治理、生態共榮」永續模式，並期能將此合作經驗推廣，成為環境治理與社會責任實踐新典範。

永續 國家公園 金門

