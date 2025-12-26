快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

屏東消防局推形象月曆 開放網路抽獎

中央社／ 屏東縣26日電

為提升民眾對消防工作認識與防災意識，屏東縣消防局首度推出形象月曆，展現第一線消防人員健康陽光、充滿力量身影，並提供100份開放網路抽獎。

⭐2025總回顧

為展現消防人員專業形象與陽光正能量，並落實民眾防災意識向下扎根，屏東縣政府消防局推出「2026消防猛男形象月曆」，並舉辦網路抽獎，在屏東消防臉書（Facebook）粉絲專頁留言即有機會獲得。

屏東縣消防局告訴中央社記者，月曆不作販售，除了抽獎管道，民眾也可至消防隊各分隊作登記索取，不過印製量有限，預計僅有500至600份。

消防局新聞稿表示，這次月曆由屏東縣第一線消防人員親自入鏡，透過健康陽光、充滿力量感形象，呈現消防員在高溫火場、風雨救援、深夜出勤任務中，也展現親民、溫暖一面。

消防局表示，月曆拍攝主題為「平衡」，結合「專業救災」、「生活日常」等2大元素，畫面中不僅可見消防員健美結實體態，更搭配日常穿著，凸顯消防人員全天候待命、無私奉獻精神。整體風格健康、正向，盼能打破外界對消防工作刻板印象，讓民眾更認識消防人員。

消防局提及，期盼藉由月曆拉近消防與民眾之間距離，也希望社會大眾一同支持消防、關注公益。「消防形象月曆抽獎活動」將抽出100份，抽獎方式可至屏東消防臉書粉專查詢，活動時間即日起至2026年1月1日止。

屏東縣政府 月曆 消防人員

延伸閱讀

台南「幫浦消防車」傳涉貪 嘉市消防局也獲贈2輛擔心波及生變

高雄前鎮區房仲公司大火 消防升起雲梯車滅火....整棟燒毀

涉收賄300萬 台南消防局前局長李明峯羈押

台南消防局前局長李明峯涉收賄300萬 法官認有逃亡、串證之虞裁押禁見

相關新聞

「南瓜留下！」高市府借展草間彌生作品 農科廠商抗議：心臟被挖走

位在屏東縣長治鄉的農業部農業科技園區有座由日本藝術家草間彌生創作的公共藝術—「我的未來坐在岩石上」，這個高5.2公尺玻璃...

金門115年預算短絀32億 洪允典批縣府：花錢無數、賺錢無方

金門縣議會定期會今日審議縣府提案與議員提案，議長洪允典突在會中，針對縣府財政結構與115年度總預算編列提出嚴正質疑，他指...

金門太武山玉章路改善工程換線施工 後山12月29日起恢復通行

為提升太武山區整體遊憩品質與道路安全，金門國家公園管理處推動玉章路鋪面改善工程，原先封閉施工的太武山後山（屏東段）已完成...

校安升級跨縣市交流 馬祖副縣長傳授離島校園安全經營心法

為全面檢視金門縣校園安全維護現況，並強化跨縣市、跨局處的應變能量，金門縣學生校外生活輔導會在國教署輔導團召開「114 年...

提案管制棋牌社護學子 金門特定行業自治條例卻遭議會擱置

金門縣議會定期會今日審議縣府與議員提案時，其中在審議縣府提案的《金門縣特定行業管理自治條例》制定案，議長洪允典認為，自治...

高雄仁武路面現裂縫 工務局研判是台電管線施工時密實度不足所致

高雄仁武區北屋南街道路出現龜裂，高市工務局會同專業技師會勘，研判是先前管線施工導致密實度不足而產生裂縫，已責成廠商修復。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。