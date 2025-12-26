屏東消防局推形象月曆 開放網路抽獎

為提升民眾對消防工作認識與防災意識，屏東縣消防局首度推出形象月曆，展現第一線消防人員健康陽光、充滿力量身影，並提供100份開放網路抽獎。

為展現消防人員專業形象與陽光正能量，並落實民眾防災意識向下扎根，屏東縣政府消防局推出「2026消防猛男形象月曆」，並舉辦網路抽獎，在屏東消防臉書（Facebook）粉絲專頁留言即有機會獲得。

屏東縣消防局告訴中央社記者，月曆不作販售，除了抽獎管道，民眾也可至消防隊各分隊作登記索取，不過印製量有限，預計僅有500至600份。

消防局新聞稿表示，這次月曆由屏東縣第一線消防人員親自入鏡，透過健康陽光、充滿力量感形象，呈現消防員在高溫火場、風雨救援、深夜出勤任務中，也展現親民、溫暖一面。

消防局表示，月曆拍攝主題為「平衡」，結合「專業救災」、「生活日常」等2大元素，畫面中不僅可見消防員健美結實體態，更搭配日常穿著，凸顯消防人員全天候待命、無私奉獻精神。整體風格健康、正向，盼能打破外界對消防工作刻板印象，讓民眾更認識消防人員。

消防局提及，期盼藉由月曆拉近消防與民眾之間距離，也希望社會大眾一同支持消防、關注公益。「消防形象月曆抽獎活動」將抽出100份，抽獎方式可至屏東消防臉書粉專查詢，活動時間即日起至2026年1月1日止。