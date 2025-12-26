迎年底消費潮 高雄百貨推室內樂園與餐飲優惠

搶攻年底聚會、旅遊商機，高雄各大百貨推出餐飲、娛樂新品牌。高雄夢時代推出全新室內兒童樂園，大立百貨推出無菜單鐵板燒，SKM Park鈴鹿賽道樂園則推出單人暢遊加1元多1人優惠。

夢時代主攻親子客群，原本就有多個室內兒童遊樂空間，夢時代今天開記者會宣布，B2新增旗艦店「追風奇幻島」開幕，除了原本一館「AI機器人星球」外，還新增二館「AI動感星球」，兩館加起來近600坪。

業者宋雲飛表示，一館較符合小小孩的需求，二館則打造成探索冒險空間，讓較大年紀的孩子透過攀岩、高空繩索等安全且開心地體驗。

「追風奇幻島」今天邀請多個公益團體、身心障礙孩童搶先體驗全新設施。宋雲飛表示，自2019年起追風企業服務超過1萬名身心障礙兒童，持續推動「有愛無礙」公益計畫，隨時歡迎身心障礙孩童免費體驗。

此外，SKM Park Outlets迎接2026年元旦，鈴鹿賽道樂園當天推出限定活動「元旦派對」，除節慶演出外，也祭出購買暢遊方案，全日暢遊享加1元多1人的優惠。

針對年底聚餐商機，大立百貨推出全新鐵板燒品牌，搶攻饕客味蕾，除特定菜色外，也有無菜單料理。業者林少鈞表示，看好高雄五福商圈人潮與消費力，主打肉品結合海鮮的雙重體驗，從前菜到甜點都融合在地食材，持續推出在地特色餐點。

業者說明，套餐包括時令鮮魚、生猛龍蝦，後續將推出美濃蘿蔔、甲仙竹筍等高雄在地農產品。年底前消費可享有特調氣泡飲「明水藍」。