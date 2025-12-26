金門太武山玉章路改善工程換線施工 後山12月29日起恢復通行

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為提升太武山區整體遊憩品質與道路安全，金門國家公園管理處推動玉章路鋪面改善工程，玉章路牌樓至海印寺區間將自114年12月29日進行道路封閉施工。記者蔡家蓁／攝影

為提升太武山區整體遊憩品質與道路安全，金門國家公園管理處推動玉章路鋪面改善工程，原先封閉施工的太武山後山（屏東段）已完成修繕，將自114年12月29日起恢復通行；屆時工程重心將轉往前山路段，也就是玉章路牌樓至海印寺區間，配合施工將進行道路封閉。

金管處指出，接續工程將針對玉章路前山段進行路面拓寬、鋪面改善，並同步營造景觀亮點，考量施工效率及民俗節慶需求，工程分為兩階段辦理。第一階段自114年12月29日起封閉施工，至115年2月12日止；為便利民眾春節及元宵節期間登山走春，115年2月13日至3月3日將暫停施工並全面開放通行。第二階段則於115年3月4日後重新封閉施工，預計於115年7月完成全案，實際完工日期將另行公告，屆時登山民眾即可恢復原有路線通行。

在交通與安全配套方面，金管處提醒，後山屏東段雖恢復上下山通行，但車輛仍須持有合法通行證才能通行；登山民眾請將車輛停放於屏東文康中心停車場，避免違規停放；由於後山路段坡陡彎急，行經車輛務必減速慢行，並遵守現場交通標誌與引導。

金管處表示，施工期間造成不便，感謝民眾體諒與配合，將持續督促施工單位確保工程如期、如質完成，打造更安全、舒適的太武山遊憩環境。民眾如對通行路線或施工進度有疑問，可洽金門國家公園管理處環境維護科蔡技正（082-313156）詢問。

為提升太武山區整體遊憩品質與道路安全，金門國家公園管理處推動玉章路鋪面改善工程，玉章路牌樓至海印寺區間將自114年12月29日進行道路封閉施工，提醒民眾注意。記者蔡家蓁／攝影

