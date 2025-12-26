快訊

校安升級跨縣市交流 馬祖副縣長傳授離島校園安全經營心法

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣學生校外生活輔導會召開「114 年度工作檢討暨年終會議」，會議特別邀請連江縣副縣長陳冠人蒞金分享校務治理與行政領導經驗，受到與會者的一致好評。圖／縣府提供
為全面檢視金門校園安全維護現況，並強化跨縣市、跨局處的應變能量，金門縣學生校外生活輔導會在國教署輔導團召開「114 年度工作檢討暨年終會議」，由金門縣副縣長李文良主持，會議特別邀請連江縣副縣長陳冠人蒞金分享校務治理與行政領導經驗，並集結教育、警政、消防、社政與司法等校安網絡單位，針對校園安全事件的預防、通報及應變機制進行整體檢視。

此次會議聚集金門與馬祖的副縣長，與會成員橫跨多個層級與領域，包括校外會委員與顧問、教育處、社會處、警察局、消防局、衛生局等局處代表，金門地方法院少年保護官、救國團金門縣團、各鄉鎮公所，以及縣內各級學校校長、主任教官與校安人員，展現金門縣推動校園安全「系統化治理」的決心。

會中，連江縣副縣長陳冠人以「校務經營與行政領導」為題進行專題分享，說明在離島資源有限的條件下，如何透過行政領導力凝聚共識，將校園安全內化為全體行政團隊的共同責任。陳冠人指出，領導者的決策思維直接影響校安政策的落實成效，特別是在突發事件發生時，更需展現果斷決策與透明溝通，穩定校園內部情緒。他強調，「授權與信任」是有效行政領導的核心，透過適才適所與專業分工，才能建立具韌性的校園安全管理模式。

在校安事件宣導與工作報告中，會議特別針對近期社會發生的攻擊案件進行重點說明，提醒學校正視煙霧彈、武力攻擊等「製造混亂型」威脅。相關單位指出，此類事件常透過製造恐慌與視線阻斷，導致方向感喪失，甚至引發踩踏風險，因此校園安全教育必須與時俱進，強化師生在危機情境下的判斷與應變能力。

宣導內容明確指出，校安應變的首要原則為「保命優先」，當現場條件允許時，應立即遠離煙霧與聲響來源，保持低姿勢迅速撤離，切勿圍觀或拍攝；若逃生路線受阻，則應選擇可反鎖、牆體厚實的空間躲藏，進入後關燈、拉上窗簾，並將手機轉為靜音，保持完全靜默。僅在迫不得已、生命面臨高度威脅時，才考慮集體制止行為，未受專業訓練者不鼓勵主動反制。

副縣長李文良強調，校園安全已不再只是教育單位的責任，而是涵蓋社會治安與公共安全的整體課題，必須仰賴跨局處的密切合作。縣府將持續建構穩定的資源網絡與常態化聯繫機制，確保校園一旦發生突發狀況，警政、消防、醫療與社政資源能即時到位，成為學校最堅實的後盾，為學生打造安心學習的環境。

金門縣學生校外生活輔導會召開「114 年度工作檢討暨年終會議」，邀請連江縣副縣長陳冠人（右）蒞金分享校務治理與行政領導經驗，會後金門副縣長李文良（中）也特別頒發感謝狀。圖／縣府提供
連江縣副縣長陳冠人以「校務經營與行政領導」為題進行專題分享，說明在離島資源有限的條件下，如何透過行政領導力凝聚共識，將校園安全內化為全體行政團隊的共同責任，精彩講座將近2小時。圖／縣府提供
