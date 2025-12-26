提案管制棋牌社護學子 金門特定行業自治條例卻遭議會擱置

金門縣議會定期會今日審議縣府與議員提案時，其中在審議縣府提案的《金門縣特定行業管理自治條例》制定案，議長洪允典認為，自治條例在提案前未舉辦公聽會，缺乏與民間溝通，當場裁示擱置，引發議員董森堡強烈不滿，直批審議過程過於專斷，難以接受。

議長洪允典表示，縣府產業發展處在提案前未舉辦公聽會，亦缺乏與民間充分溝通，相關配套與社會共識尚未成熟，因此要求縣府先行凝聚社會共識後再送議會審議，隨即宣布擱置並敲槌裁示。

由於敲槌過程迅速，引發提案關鍵推動者、議員董森堡強烈不滿，直言審議過程過於專斷，並調侃議長敲槌速度「迅雷不及掩耳」。

董森堡指出，該案源自他先前在總質詢中要求縣長陳福海上台宣誓「反賭承諾」，希望透過自治條例管制「棋牌社」及遊走法律邊緣的「遊藝館」。他強調，金門地域狹小，特定行業若設立於校園周邊，對學生影響尤為直接，因此認為此案具有高度急迫性，有必要儘速送審，以保障學子就學權益，避免賭風向校園蔓延。

董森堡也說，該自治條例內容僅比照全國通行標準，並非額外加嚴規範，目的在於透過法制納管，針對可能涉及槍、賭、毒等不良行為的特定行業進行管理，限制其設立於學區及教育場所周邊，以維護學生就學環境與治安秩序。

對此，洪允典回應表示，這都是個人問題，相關看法「見仁見智」。

董森堡再次強調，「孟母三遷」的故事眾所周知，為孩子營造良好、安全的成長環境，是縣府一級主管與議會所有民意代表最重要的任務與使命。董森堡表示，後續將持續要求縣府加速推動相關審議程序，並號召家長參與公聽會，讓社會共同檢視這類場所是否適合設立在學區周邊。

相關議題也在網路社群引發熱議，有網友質疑，為何多數提案皆能討論，唯獨特定行業管理案被迅速擱置，甚至揣測是否有議員與相關產業存在利益關聯；也有網友直言，棋牌社背後是否有人「撐腰」，呼籲議會應公開透明，正面回應社會疑慮。

此外，會中也審議「建請縣府與中央及中國政府討論成立緊急救援船班通路」提案。提案人之一的議員唐麗輝指出，近年兩岸交通頻繁，陸客在金門發生重大傷亡事故時，後送機制常因程序不暢而延誤救援，基於人道考量，建議建立合理且可行的緊急後送管道，無論是返送對岸或後送台灣接受醫療。