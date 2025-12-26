快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

強化官兵防詐 馬防部與地檢合辦幹部法律座談

中央社／ 連江縣26日電

連江地檢署查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉出租個人帳戶供不法集團洗錢使用。為強化官兵防詐能力，馬防部與連江地檢署今天舉辦基層幹部法律座談，盼從源頭防範。

⭐2025總回顧

連江地檢署已查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉租個人帳戶供不法集團當人頭帳戶使用。據了解，檢方在偵辦過程中，意外發現馬防部部分官兵對帳戶租借等詐騙的認知與風險管理不足，缺乏警覺，認為「補破網」已刻不容緩。

馬祖防衛指揮部今天發布新聞稿表示，與連江地方檢察署合作，由主任檢察官楊翊妘至馬防部實施基層幹部座談，說明近年社會環境與科技快速變遷下，常見詐騙手法與潛在風險。座談除強化基層幹部相關法律素養外，更藉此機會培養種子教官，發揮第一線關鍵反詐力量。

福建連江地方檢察署表示，會中說明詐騙集團不斷翻新犯案手法，常透過假投資、假貸款等誘騙民眾，並以借用、收購人頭帳戶從事洗錢行為，導致帳戶持有人在不知情下觸法。國軍官兵肩負守護國家安全使命，若具備正確法治觀念，保護自身權益更維護部隊紀律與整體安全。

馬防部表示，透過座談會的實際案例說明，讓軍士官幹部了解詐騙常見樣態與法律責任，並讓其肩負反詐種子教官責任，回到崗位後，藉由自身影響力，提供部屬與其他官兵反詐知識，以維護國軍同仁的財產安全。

連江地檢署說，未來將持續走入軍中各機關，積極宣導反詐騙，從源頭防範犯罪發生。

馬祖 帳戶 詐騙集團

延伸閱讀

馬防部爆官兵出租帳戶案 連江地檢署前進軍中揭詐騙新手法

馬防部步兵連步槍兵不服長官訓話 徒手攻擊胸判刑1年2月獲緩刑

影／詐騙集團利用普發現金1萬元接連得逞 南警與郭鬼鬼合拍反詐影片

玉山銀公平待客、防詐績優

相關新聞

「南瓜留下！」高市府借展草間彌生作品 農科廠商抗議：心臟被挖走

位在屏東縣長治鄉的農業部農業科技園區有座由日本藝術家草間彌生創作的公共藝術—「我的未來坐在岩石上」，這個高5.2公尺玻璃...

金門115年預算短絀32億 洪允典批縣府：花錢無數、賺錢無方

金門縣議會定期會今日審議縣府提案與議員提案，議長洪允典突在會中，針對縣府財政結構與115年度總預算編列提出嚴正質疑，他指...

金門太武山玉章路改善工程換線施工 後山12月29日起恢復通行

為提升太武山區整體遊憩品質與道路安全，金門國家公園管理處推動玉章路鋪面改善工程，原先封閉施工的太武山後山（屏東段）已完成...

校安升級跨縣市交流 馬祖副縣長傳授離島校園安全經營心法

為全面檢視金門縣校園安全維護現況，並強化跨縣市、跨局處的應變能量，金門縣學生校外生活輔導會在國教署輔導團召開「114 年...

提案管制棋牌社護學子 金門特定行業自治條例卻遭議會擱置

金門縣議會定期會今日審議縣府與議員提案時，其中在審議縣府提案的《金門縣特定行業管理自治條例》制定案，議長洪允典認為，自治...

高雄仁武路面現裂縫 工務局研判是台電管線施工時密實度不足所致

高雄仁武區北屋南街道路出現龜裂，高市工務局會同專業技師會勘，研判是先前管線施工導致密實度不足而產生裂縫，已責成廠商修復。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。