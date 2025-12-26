金門115年總預算短絀創新高 議長要縣府提方案
金門縣議會議長洪允典今天說，115年總預算案歲入歲出相抵短絀逾32億元創新高，縣府應提出預算短絀釋義與開源節流方案；金門縣副縣長李文良說，會請各單位備好資料說明。
金門縣議會第8屆第6次定期會原未將總預算案排入議程，24日大會決議變更議程並延會5天，其中12月31日將審議金門縣115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表。
金門縣議會今天審議縣府新增提案前，洪允典要求財政處長陳國庭、主計處長王崑龍、教育處長黃雅芬上報告台，並請控制室播放議會「審議金門縣115年度總預算說明」影片。
洪允典透過影片表示，民國115年度金門縣總預算案的歲入歲出相抵後，短絀金額達新台幣32億6366萬元，創下歷年預算新高。縣府應積極提出預算短絀釋義與開源節流方案，主動積極與議員溝通說明，以利議員進行專業審議，善盡監督縣府職責。
金門縣副縣長李文良會後受訪表示，總預算排入議程後就可直接討論，議員對總預算有建議或意見部分，會請各單位備好資料跟議員說明以爭取支持。
