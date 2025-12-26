快訊

高雄仁武路面現裂縫 工務局研判是台電管線施工時密實度不足所致

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄仁武路面現裂縫，工務局研判是台電管線施工時密實度不足所致，已責成修護。記者王昭月／翻攝
高雄仁武路面現裂縫，工務局研判是台電管線施工時密實度不足所致，已責成修護。記者王昭月／翻攝

高雄仁武區北屋南街道路出現龜裂，高市工務局會同專業技師會勘，研判是先前管線施工導致密實度不足而產生裂縫，已責成廠商修復。

⭐2025總回顧

工務局今天偕高雄市土木技師公會專業技師前往會勘，初判這處地段是深度地表回填區，台電先前進行管線施工時可能回填密實度不足，地震後產生裂縫。

工務局另查察鄰近建築工地，進行鋼板樁施打及表土置換等工程是否對周邊道路結構也造成影響，已一併納入檢討。

工務局表示，已責成施工廠商今天下午完成路面修復，並將持續追蹤修復品質及後續路況；再發現異常將立即要求改善，嚴格要求相關單位負起應盡責任，保障市民行車與通行安全。

工時 地震

