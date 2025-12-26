聽新聞
0:00 / 0:00
高雄仁武路面現裂縫 工務局研判是台電管線施工時密實度不足所致
高雄仁武區北屋南街道路出現龜裂，高市工務局會同專業技師會勘，研判是先前管線施工導致密實度不足而產生裂縫，已責成廠商修復。
⭐2025總回顧
工務局今天偕高雄市土木技師公會專業技師前往會勘，初判這處地段是深度地表回填區，台電先前進行管線施工時可能回填密實度不足，地震後產生裂縫。
工務局另查察鄰近建築工地，進行鋼板樁施打及表土置換等工程是否對周邊道路結構也造成影響，已一併納入檢討。
工務局表示，已責成施工廠商今天下午完成路面修復，並將持續追蹤修復品質及後續路況；再發現異常將立即要求改善，嚴格要求相關單位負起應盡責任，保障市民行車與通行安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言