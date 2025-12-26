攜手動漫IP七龍珠拚觀光 2026澎湖海上花火節亮點話題十足

澎湖縣政府公布明年「澎湖國際海上花火節」，首度攜手日本經典動漫IP七龍珠Z，打造全新主題七龍珠Z澎湖夏日花火大會，活動期程自4月20日試放場起跑、8月25日閉幕，檔期一口氣延長4個多月，預料再掀一波動漫迷與觀光人潮。

明年花火節首度跨界結合全球知名日本動漫IP七龍珠Z，將成活動最大亮點，縣府規畫多項主題延伸活動，包括互動式角色打卡區、大型公仔展示、主題公園及限定聯名周邊商品等，讓民眾不僅欣賞煙火，也能沉浸完整主題氛圍中，首場結合七龍珠Z主題無人機燈光展演，預計於5月4日開幕場亮相。

縣府指出，花火節4月20日及27日率先辦理2場試放場，每場施放10分鐘煙火秀；正式活動自5月4日開幕，延續至8月25日閉幕，較往年延長約1個月，活動初期5月4日至6月25日為每周一、四舉行，6月30日起至8月25日則調整為每週二施放，主會場同樣設於馬公市觀音亭園區。

縣府表示，煙火及無人機展演時間原則安排於晚間9時登場，其中5月4日開幕場及8月25日閉幕場，將施放12分鐘煙火秀，並搭配10分鐘無人機燈光展演；其餘場次則為10分鐘煙火秀與10分鐘無人機展演。

整體規畫共33場次，除主會場外，另安排3場離島場次，分別在吉貝、望安、七美登場，以及湖西、白沙、西嶼等3場地方限定場次，期望帶動全縣觀光熱度。