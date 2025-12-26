金門115年預算短絀32億 洪允典批縣府：花錢無數、賺錢無方

金門縣議會定期會今日審議縣府提案與議員提案，議長洪允典突在會中，針對縣府財政結構與115年度總預算編列提出嚴正質疑，他指出，115年度總預算歲入歲出短絀高達32億餘元，創下歷年新高，直言總預算審議是地方政治最核心的工作，攸關縣政運作與民生福祉，批評縣府長期「花錢無數、賺錢無方」，要求行政團隊正視財政危機。

洪允典會中先請財政處長陳國庭、主計處長王崑龍及教育處長黃雅芬上台備詢，強調議會是地方制度中最高的民意監督機關，透過嚴謹審議預算，確保公帑用在刀口上。洪指出，根據審計部福建省金門縣審計室決算審核報告，113年度縣庫雖有賸餘3812萬餘元，但縣庫餘額已由105年底的182億元，大幅降至113年底的72億元，減幅超過六成；自籌財源占比亦逐年下降，顯示縣府施政高度仰賴中央挹注，財政自主能力仍待提升。

洪允典指出，縣府面對高齡化與少子化雙重趨勢，迄今仍未提出「強本節用」的長期策略，各項慰助金支出逐年攀升，恐形成沉重財政負擔；金酒公司繳庫盈餘逐年下滑，卻仍宣稱縣庫無虞，說法難以服眾。此外，近年停辦或緩辦多項重大建設，卻未完整評估違約成本與公共效益，也引發議會質疑決策周延性。

在教育建設方面，議員強調金門缺工缺料嚴重、工程屢屢流標，縣府規劃新建13項校舍與體育館，總經費約25億元，但隨著出生人口持續下探、未來學齡人口明顯減少，議員憂心恐衍生「蚊子園」問題，進一步加重縣庫負擔。

洪允典總結表示，115年度總預算短絀已是重大警訊，過去將特種基金繳回縣庫的作法形同飲鴆止渴，並未解決根本問題，呼籲縣府提出具體可行的開源節流方案與中長期財務規劃，並在資料完備、說明充分前，審慎推動預算實質審議，以確保財政紀律與縣政永續。

對此，副縣長李文良回應，金門縣每年總預算本來就會有逆差，並非115年度才出現，議會對總預算若有意見，縣府都樂於討論。他表示，此次定期會總預算未列入議程，連延會5天也沒有，縣府會再努力溝通，看是否能排入，盼議會能將總預算排入議程，讓府會雙方有更多溝通與討論空間。