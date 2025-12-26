張惠妹壓軸跨年 台東警將動員200名警民力維安
台北市發生隨機攻擊事件後，台東縣警方因應藝人張惠妹將返鄉為跨年晚會壓軸表演，近日密集會勘現場及火車站等地，將在屆時活動會場「台東國際地標」部署200名警民力維安。
台東縣警察局表示，去年跨年晚會共出動警民力125人，今年增加至200人；其中警力由去年的70人增至120人，義警今年投入80人。
「2026台東跨年晚會」即將在下週熱鬧登場，今年最大亮點莫過於歌壇天后張惠妹重返家鄉，擔綱跨年倒數的壓軸演出，預計將吸引大量粉絲湧入。鑒於近期台北捷運隨機攻擊案所引發的公共安全關注，台東縣警察局全面提升戒備。
台東縣警察局保安科長傅祥光今天告訴中央社記者，警察局長蔡燕明近日親自率領台東分局、交通隊、保安科等業務單位，會同主辦單位縣府文化處實施現地會勘。
這次維安行動將針對活動安全、交通疏導及突發狀況應變進行全方位規劃，屆時將動員高達200名警民力進駐現場，維持秩序並提高見警率。
此外，警方已在場地周邊設置緊急應變處理小組，並針對機場、火車站及公車轉運站等交通樞紐增派警力巡邏，以防患於未然。
蔡燕明表示，為維護會場純淨與大眾安全，晚會現場嚴禁攜帶毒品、刀械、槍枝及爆裂物等違禁物品，警方將依規定嚴格執法。
考量到張惠妹帶來的超高人氣恐造成周邊交通與人流壓力，蔡燕明呼籲參加活動民眾，入場時請保持秩序，若遇任何突發狀況切勿驚慌，應配合現場工作人員與警方的管制疏導措施。
