高雄跨年再公布彩蛋！「水彈女王」權恩妃一身火紅將與市民迎新年

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高雄市政府力邀全球爆紅的「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI登上「2026雄嗨趴」開唱。圖／年代提供
高雄市政府力邀全球爆紅的「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI登上「2026雄嗨趴」開唱。圖／年代提供

2026年即將到來，高雄市政府今天公布跨年雙彩蛋！「亞灣跨年花火」首度施放最大10吋高空花火；「水彈女王」權恩妃也將以紅色喜氣造型現身跨年。

⭐2025總回顧

高雄市政府表示，「2026雄嗨趴」跨年晚會除呈現高雄智慧城市和文化創意的亮點，也邀請海外重量級卡司權恩妃（KWON EUNBI）與市民共度，大家期待的亞灣跨年花火，更將上演五彩花火，將城市應援發揮到極致，給足市民朋友一整年的浪漫與精彩。

市府指「Waterbomb水彈女王」權恩妃首度擔任高雄跨年演出嘉賓，她特別打造一身紅色喜氣造型，為高雄注入滿滿能量，她也表示「這次跨年準備了非常適合新年氣氛，能和大家一起盡情享受的歌曲」。

今高雄年跨年花火，也首度施放最大10吋的高空花火，推薦觀賞點包括時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，時代公園及前鎮之星公園亦可觀賞。為布設花火與落焰區，12月30日凌晨0點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，基於安全，跨年花火施放當下也請民眾不要靠近。

高雄今年跨年花火最終章「航向未來之光」，和大家在金銀光雨中，下一起躍向2026年。圖／高雄市政府提供
高雄今年跨年花火最終章「航向未來之光」，和大家在金銀光雨中，下一起躍向2026年。圖／高雄市政府提供

