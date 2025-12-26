高雄跨年再公布彩蛋！「水彈女王」權恩妃一身火紅將與市民迎新年

2026年即將到來，高雄市政府今天公布跨年雙彩蛋！「亞灣跨年花火」首度施放最大10吋高空花火；「水彈女王」權恩妃也將以紅色喜氣造型現身跨年。

高雄市政府表示，「2026雄嗨趴」跨年晚會除呈現高雄智慧城市和文化創意的亮點，也邀請海外重量級卡司權恩妃（KWON EUNBI）與市民共度，大家期待的亞灣跨年花火，更將上演五彩花火，將城市應援發揮到極致，給足市民朋友一整年的浪漫與精彩。

市府指「Waterbomb水彈女王」權恩妃首度擔任高雄跨年演出嘉賓，她特別打造一身紅色喜氣造型，為高雄注入滿滿能量，她也表示「這次跨年準備了非常適合新年氣氛，能和大家一起盡情享受的歌曲」。