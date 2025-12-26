澎湖土魠魚豐收 馬公第三漁港拍賣市場引搶購
澎湖冬季漁汛「土魠魚」冬至過後現蹤，澎湖漁船頂著風浪出海大有斬獲，滿滿漁貨今天在馬公第三漁港拍賣市場標售，不少人爭相搶購。
土魠魚在冬至期間隨著鋒面南下，洄游至澎湖南、北海域，漁民都會利用農曆年前期間，把握最佳季節出海作業。
澎湖部分漁船這兩天頂著強風大浪出海拚搏，今天清晨5時陸續返港，辛苦有代價，普遍大有斬獲，讓土魠魚擺滿馬公第三漁港拍賣市場，魚販也在低溫下搶標，市場人氣滿滿。
澎湖漁民表示，在冬至過後到農曆年前，天氣越冷，土魠魚的肉質愈加肥美，今天澎湖魚市土魠魚價格，若體型10公斤以上，以每公斤約1000元上下計算，每尾魚價約在萬元上下，相較去年同期維持平穩。
