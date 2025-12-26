聽新聞
自給自足兼高齡友善 高雄前鎮區「銀髮農場」導入智慧澆灌

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
前鎮區鎮昌里銀髮農場導入「智慧控制系統」，感測器會偵測土壤濕度，自動控制灌溉時機，不但節水、省工，還讓高齡族群種植蔬菜花草更簡單、有效率。記者宋原彰／攝影
前鎮區鎮昌里銀髮農場導入「智慧控制系統」，感測器會偵測土壤濕度，自動控制灌溉時機，不但節水、省工，還讓高齡族群種植蔬菜花草更簡單、有效率。記者宋原彰／攝影

高雄老年人口數逾55萬人，市府為讓長者重拾生活目標，輔導各關懷據點設立社區農園，其中位於前鎮區鎮昌里的銀髮農場導入智慧控制設備，讓長者能輕易種植甚至自給自足，成為韌性社區，民代建議全市加速補助建置。

高雄前鎮區設置全市唯一的公有銀髮族市民農園，提供65歲以上對種植蔬菜花卉有興趣的長者申請耕種，年租1500元，可供63人體驗有機農耕生活，每年逾300人報名抽籤，十分搶手。社會局近年續在市內關懷據點輔導設置約20處銀髮農場，其中前鎮區鎮昌里導入智慧控制系統，最時尚。

銀髮農場由鎮昌里里長涂明鏡導入智慧控制系統，建置農業資訊系統和智慧控制電箱，可偵測土壤濕度，自動灌溉，節水又省工，讓高齡族群從事農務更有效率。

「智慧農業讓種植變得輕鬆，長者每天都會來巡菜，還比賽誰種得好」涂明鏡說，長者期待作物成長，生活有了新目標，也增加彼此互動。議員張博洋指智慧農場能自給自足，萬一遇上災情還能解決糧食短缺問題，高雄人口日益老化，社區長照據點導入智慧農場的成功經驗，可讓銀髮族重拾生活目標，建議拓展到各社區。

社會局指，部分據點已陸續運用周邊環境闢設農園，收成的蔬果在供餐時間分享，也增加長者社會參與的機會，未來會結合農業、環保等局處，推動兼顧高齡友善、環境教育與社區韌性的農園模式。

