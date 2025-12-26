聽新聞
0:00 / 0:00

吸12萬人！世界神明聯誼會 北港朝天宮動員百尊「千順將軍」

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
今年世界神明聯誼會吸引約12萬人潮，北港朝天宮莊儀團首次動員的108尊「千順將軍」象徵千里眼、順風耳護佑四方。記者王昭月／攝影
今年世界神明聯誼會吸引約12萬人潮，北港朝天宮莊儀團首次動員的108尊「千順將軍」象徵千里眼、順風耳護佑四方。記者王昭月／攝影

2025世界神明聯誼會昨在佛光山佛陀紀念館盛大登場，清晨7時起，海內外逾千間宮廟神尊陸續進場，鑼鼓震天，除了菲律賓聖嬰代表團備受矚目，北港朝天宮莊儀團也首次動員108尊「千順將軍」，立法院前院長王金平及高雄市長陳其邁不約而同祈祝和平。

⭐2025總回顧

今年盛會主題為「向前有路．光明在望」，延續已故的星雲大師2011年發起神明聯誼會時主張的「宗教和諧、尊重包容」理念。

昨早海內外宮廟神尊陸續抵達佛館，旗陣飄揚，神轎隊伍綿延不絕，展現多元共融盛況。中華傳統宗教總會榮譽總會長王金平說，世界神明聯誼會推動逾十年，能有此規模，歸功星雲大師的高瞻遠矚。他引用道家、佛教所說的「善用其心、與民同心」，指星雲大師倡議利眾，不只關懷眾生，環境安和樂利，重要的是兩岸和平，世界和平。

佛光山住持心保和尚指，原本擔心可能下雨卻風和日麗，相信是神明庇祐與信徒誠意感召所致。神明聯誼會最重要的意義在於透過集體祈願，凝聚和平力量，「神、人皆願世界和平、社會和諧」。

陳其邁指各宮廟神明跨越地域、信仰齊聚，是高雄的福氣，誠如星雲大師所說，宗教間要彼此和諧、尊重與包容，相信大師的提醒不只在宗教之間，重要的是朝野互動及兩岸如何創造更多共識，尋求最大的和平。

活動吸引約12萬人潮，共超過1100間宮廟參與，神轎隊伍自成佛大道綿延至菩提廣場禮敬大佛，其中北港朝天宮莊儀團首次動員的108尊「千順將軍」象徵千里眼、順風耳護佑四方。

神明 聯誼 佛光山佛陀紀念館 星雲大師 北港朝天宮 菲律賓

延伸閱讀

高雄跨年晚會維安 陳其邁：已要求警方提高強度

王金平從政50年餐會 柯志恩、陳其邁都到齊

扛住壓力調和朝野！陳其邁出席王金平餐會 懷念有公道伯的立法院

王金平從政50年感恩餐會 陳其邁及3參選市長的綠營立委都來了

相關新聞

今年已逾4起案件！防孤獨死 高雄議員促設智慧電表

高雄市超過12萬名獨居長者，僅4千人列冊，近年偶爾傳出「孤獨死」案件，市府雖提供緊急救援連線裝置供獨居長者使用，但普及率...

自給自足兼高齡友善 高雄前鎮區「銀髮農場」導入智慧澆灌

高雄老年人口數逾55萬人，市府為讓長者重拾生活目標，輔導各關懷據點設立社區農園，其中位於前鎮區鎮昌里的銀髮農場導入智慧控...

吸12萬人！世界神明聯誼會 北港朝天宮動員百尊「千順將軍」

2025世界神明聯誼會昨在佛光山佛陀紀念館盛大登場，清晨7時起，海內外逾千間宮廟神尊陸續進場，鑼鼓震天，除了菲律賓聖嬰代...

三地集團創辦人鍾嘉村涉光電案辦退休 交棒兒子鍾育霖

高雄發跡的三地集團創辦人鍾嘉村涉光電弊案交保獲釋，三地集團今天發布新聞稿表示，創辦人鍾嘉村已完成階段性任務，將卸下集團經...

高雄社區據點設置「銀髮農園」比例低 民代建議全面導入智慧設備

高雄老年人口數逾55萬人，為讓社區長者重拾生活目標，市府輔導各關懷據點設立社區農園，但全市575處據點僅設置近20處農園...

高雄12萬名獨居老人列冊數低「難防孤獨死」 議員提建置智慧電表

高雄有超過12萬名獨居長者，列冊人數卻僅4000人，全市不時發生孤獨死案件，市府雖提供緊急救援連線裝置供長者主動通報，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。