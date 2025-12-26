吸12萬人！世界神明聯誼會 北港朝天宮動員百尊「千順將軍」

2025世界神明聯誼會昨在佛光山佛陀紀念館盛大登場，清晨7時起，海內外逾千間宮廟神尊陸續進場，鑼鼓震天，除了菲律賓聖嬰代表團備受矚目，北港朝天宮莊儀團也首次動員108尊「千順將軍」，立法院前院長王金平及高雄市長陳其邁不約而同祈祝和平。

今年盛會主題為「向前有路．光明在望」，延續已故的星雲大師2011年發起神明聯誼會時主張的「宗教和諧、尊重包容」理念。

昨早海內外宮廟神尊陸續抵達佛館，旗陣飄揚，神轎隊伍綿延不絕，展現多元共融盛況。中華傳統宗教總會榮譽總會長王金平說，世界神明聯誼會推動逾十年，能有此規模，歸功星雲大師的高瞻遠矚。他引用道家、佛教所說的「善用其心、與民同心」，指星雲大師倡議利眾，不只關懷眾生，環境安和樂利，重要的是兩岸和平，世界和平。

佛光山住持心保和尚指，原本擔心可能下雨卻風和日麗，相信是神明庇祐與信徒誠意感召所致。神明聯誼會最重要的意義在於透過集體祈願，凝聚和平力量，「神、人皆願世界和平、社會和諧」。

陳其邁指各宮廟神明跨越地域、信仰齊聚，是高雄的福氣，誠如星雲大師所說，宗教間要彼此和諧、尊重與包容，相信大師的提醒不只在宗教之間，重要的是朝野互動及兩岸如何創造更多共識，尋求最大的和平。

活動吸引約12萬人潮，共超過1100間宮廟參與，神轎隊伍自成佛大道綿延至菩提廣場禮敬大佛，其中北港朝天宮莊儀團首次動員的108尊「千順將軍」象徵千里眼、順風耳護佑四方。