今年已逾4起案件！防孤獨死 高雄議員促設智慧電表

高雄市超過12萬名獨居長者，僅4千人列冊，近年偶爾傳出「孤獨死」案件，市府雖提供緊急救援連線裝置供獨居長者使用，但普及率不高，民代建議社會局補助獨居戶裝設可主動偵測用電異常的「智慧電表」，萬一長者因發生意外而用電異常，可即時通知親友或救護單位。

社會局表示，台電智慧電表目前用於改善偏遠地區無法抄表困境，和計算電費時便利查詢，各地尚未實際運用在獨居戶用電異常通報，未來會評估導入獨老關懷。

據統計，高雄今年已超過4件獨居死亡案件，多因長者失聯多日或家中飄散異味才被發現。高雄65歲以上獨居長者超過12萬人，列冊定期關懷僅4667人，顯示9成高風險對象未被納入保護。

議員鄭孟洳表示，市府雖提供老人在宅緊急救援連線服務，讓長者遇緊急事故時可透過通報主機和隨身按鈕即時告知，但全市僅1143人安裝。她說，日本札幌優先在長者家中安裝智慧電表，利用回傳的用電數據分析長者日常作息，若電表顯示長時間未用電等異常情形，便即時提醒親友，成功預防多起孤獨死案件。建議社會局也和台電合作，為獨居者優先設置。

李姓市民說，他平時周末會探望獨居母親，母親日常會使用冰箱、洗衣機、電熱水器等，如果智慧電表能即時顯示用電異常，子女就能及時因應。

台電近年陸續在全台裝設超過270萬座智慧電表，參考國外作法，今年4月也在台灣電力App開發「用電作息指標」功能，透過智慧電表分析用戶近1個月用電情形，進而建立用電習慣模型，並與用戶每日用電頻率和使用時段做比較，遠方親屬也可透過App電號授權機制，查詢長者住家用電變化，即時關心。

台電表示，如果有長照需求，可評估優先納入安裝考量。