中國海警船擾金門水域 海巡巡防艇併航拒止深入

中央社／ 金門25日電

3艘中國海警船今天下午襲擾金門水域，海巡派艇併航拒止持續深入。海巡署表示，中國海警在海象極差狀況下執意侵擾，海巡秉持堅定執法立場，捍衛國家主權、確保國家安全。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，第十二巡防區今天下午2時30分許，偵獲中國海警船於大膽西方禁限水域外有編隊情事，立即調派巡防艇前往預置部署。

下午3時，中國海警「14605」、「14606」及「14609」等3艘船採一路縱隊模式，自大膽南方水域航入金門禁止限制水域，海巡署預置3艘巡防艇趨前採一對一併航監控，拒止其持續深入，同時透過中、英文無線電廣播告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域航行安全，要求立即轉向。中國海警船編隊最終於下午4時12分航出金門限制水域。

海巡署指出，中國海警在海象極差狀況下執意編隊侵擾，是不專業、不理性行為，罔顧航行安全，造成過往船舶極大航行風險。

海巡署也表示，不論天候、海象或任何情勢變遷，海巡單位均全天候保持高強度監控及應對能量，並秉持堅定執法立場，捍衛國家主權、確保國家安全。

海巡署 金門 海象

