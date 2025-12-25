耶誕節傳愛 高雄多家飯店推公益送暖活動

快訊

中央社／ 高雄25日電

今天是耶誕節，高雄承億酒店、漢來大飯店、H2O Hotel等都推出傳愛送暖活動。承億酒店今天更攜手在地慈善人士，邀請近百名育幼院孩子進飯店享用「貳陸日全食」餐點。

承億酒店今天攜手在地慈善人士邀請「勵馨基金會路得學舍」、「山地育幼院」及「紅十字會育幼中心」近百名孩子走進飯店，享受高空饗宴。酒店設計了尋寶活動，讓孩子熟悉飯店環境，暖場活動中孩子展露笑容，接著到26樓用餐，不僅享受餐點，也能俯瞰高雄港美景。

承億酒店表示，「飯店不只是服務旅人，也可以成為城市溫柔的一部分。」承億酒店並贈送每個孩子一份公益禮盒，內含畫筆與畫本，鼓勵孩子用色彩描繪生活與未來。未來承億酒店也將販售這款公益禮盒，邀請旅客一同認購捐贈給需要幫助的小朋友

此外，高雄漢來大飯店在24日平安夜邀請幼兒園幼童獻唱報佳音，並讓幼童將餅乾送給現場旅客，飯店大廳充滿節慶溫暖氣息。

高雄漢來也特別在玩偶「漢來熊」繡上28名小朋友的名字，小朋友收到專屬的「漢來熊」相當開心。漢來表示，這不只是節慶活動，更是一種教育與企業責任的實踐，透過互動讓服務被看見，也讓孩子理解每一份專業背後的努力。

H2O Hotel則推出第2屆「公益午宴 冬至送暖 點亮聖誕」活動，與高雄市社會局合作，邀請30名經濟弱勢家庭共享西餐廳餐點。同時推出慈善住房專案，結合心路基金會庇護工廠手作香氛禮盒，讓民眾以住宿行動支持身障就業。

飯店 酒店 朋友

