耶誕節傳愛 高雄多家飯店推公益送暖活動
今天是耶誕節，高雄承億酒店、漢來大飯店、H2O Hotel等都推出傳愛送暖活動。承億酒店今天更攜手在地慈善人士，邀請近百名育幼院孩子進飯店享用「貳陸日全食」餐點。
⭐2025總回顧
承億酒店今天攜手在地慈善人士邀請「勵馨基金會路得學舍」、「山地育幼院」及「紅十字會育幼中心」近百名孩子走進飯店，享受高空饗宴。酒店設計了尋寶活動，讓孩子熟悉飯店環境，暖場活動中孩子展露笑容，接著到26樓用餐，不僅享受餐點，也能俯瞰高雄港美景。
承億酒店表示，「飯店不只是服務旅人，也可以成為城市溫柔的一部分。」承億酒店並贈送每個孩子一份公益禮盒，內含畫筆與畫本，鼓勵孩子用色彩描繪生活與未來。未來承億酒店也將販售這款公益禮盒，邀請旅客一同認購捐贈給需要幫助的小朋友。
此外，高雄漢來大飯店在24日平安夜邀請幼兒園幼童獻唱報佳音，並讓幼童將餅乾送給現場旅客，飯店大廳充滿節慶溫暖氣息。
高雄漢來也特別在玩偶「漢來熊」繡上28名小朋友的名字，小朋友收到專屬的「漢來熊」相當開心。漢來表示，這不只是節慶活動，更是一種教育與企業責任的實踐，透過互動讓服務被看見，也讓孩子理解每一份專業背後的努力。
H2O Hotel則推出第2屆「公益午宴 冬至送暖 點亮聖誕」活動，與高雄市社會局合作，邀請30名經濟弱勢家庭共享西餐廳餐點。同時推出慈善住房專案，結合心路基金會庇護工廠手作香氛禮盒，讓民眾以住宿行動支持身障就業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言