三地集團創辦人鍾嘉村涉光電案辦退休 交棒兒子鍾育霖

高雄發跡的三地集團創辦人鍾嘉村涉光電弊案交保獲釋，三地集團今天發布新聞稿表示，創辦人鍾嘉村已完成階段性任務，將卸下集團經營職務正式退休，未來經營重任交由兒子鍾育霖接手；鍾育霖出任集團董事長，並全面導入專業經理人制度。

三地集團指出，集團事業版圖劃分五大核心體系，休閒流通體系由南仁湖企業董事長鄭宜芳負責，涵蓋流通、飯店、海洋展示、娛樂休閒等各項OT、ROT、BOT事業。不動產體系由總經理莊峻宇負責整合建築與土地開發業務，專注於精緻住宅與智慧廠辦開發。

能源產業體系部分，前台電總經理鍾炳利擔任三地能源董事長，借重其電力能源專業，掌管太陽光電、儲能、綠電銷售、電動車充電樁及電動巴士等業務。

油品事業體系由北基國際總經理廖順慶負責。食品與生技業體系部分，乖乖公司之整體營運與品牌發展由總經理簡嘉鋒主責，持續強化產品策略，為老字號品牌注入創新動能。

鍾育霖強調，集團透過階段性活化部分非核心土地資產，實現逾百億元之價值收益，並藉此積極調降財務槓桿，充實集團長期發展之資本實力。相關資金運用皆依既定財務紀律執行，並非資金外流，未來將持續以穩健透明的財務結構，因應市場波動與信用管制環境變化。

鍾育霖表示，此次重組是為因應全球產業環境快速變化與企業經營責任提升，所做出的關鍵調整，並以最高誠信標準面對外部關切與集團重組轉型，三地集團將建立在「專業治理、透明制度與長期價值」三大基礎之上，旗下子公司授權專業經理人團隊各自獨立運作，並藉由制度化管理與透明決策機制，強化各事業體長期競爭力與組織韌性。

三地集團由鍾嘉村於2008年創立，三地集團強調，鍾嘉村之相關司法案件訴訟屬於創辦人個人事務，已由其個人委託專業法律團隊依司法程序處理，與集團營運、財務及決策體系無涉；未來資金調度、投資決策與業務推動，均由專業團隊依公司治理規範獨立運作，確保股東、投資人與合作夥伴權益不受影響。