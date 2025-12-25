流光藝境沉浸式特展駁二登場 感官互動療癒心靈

夢蓮花文化藝術基金會今天在高雄駁二藝術特區推出視覺藝術創作特展「流光藝境」，透過光影、聲音、香氛、互動裝置與藝術投射等技術讓觀者獲得心靈療癒，展期至明年3月3日。

展覽今天開展吸引大批民眾入場，展場中以加拿大華裔藝術家真如（ZHEN-RU）的60幅影像創作為主，由台南藝術大學博物館學研究所碩士暨草央藝術有限公司總監翁淑英擔任策展人，攜手台灣科技藝術團隊，包括黑川互動媒體藝術、移動故事屋＆陳昱榮、參零肆共同製作而成。

翁淑英今天開幕致詞表示，非常高興「流光藝境」特展首展在高雄舉辦，讓大家看到台灣自製的IP展。此次，透過台灣強大科技藝術團隊的設計，讓參觀者與作品更親近。此展透過科技互動方式「造境」，營造多感官沉浸式的詩意旅程，引導觀者以全身心投入體驗並獲得心靈療癒。

「流光藝境」展覽以「六境」打造各大展區，包含色境、聲境、香境、語境、身境與意境等，透過色彩、聲音、氣味、語言與燈光裝置等打造多重感官體驗。

主辦單位表示，此展不同於傳統山水繪畫以藝術造境取徑。透過科技藝術打造全新型態的沉浸式體驗，期望觀者從中獲得心靈的再認識、療癒與對自身的肯定。相信這個展覽不只是一場視覺饗宴，更是一處精神性的桃花源。

此外，為了讓親子與孩童能輕鬆參與，展場最後還設計了免費的開放區域—「樂境」，富含童趣與遊戲的空間，民眾可於營業時間自由進出。