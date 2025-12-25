快訊

高雄社區據點設置「銀髮農園」比例低 民代建議全面導入智慧設備

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
前鎮區鎮昌里銀髮農場導入「智慧控制系統」，感測器會偵測土壤濕度，自動控制灌溉時機，不但節水、省工，還讓高齡族群在種植蔬菜花草更簡單、有效率。記者宋原彰／攝影
前鎮區鎮昌里銀髮農場導入「智慧控制系統」，感測器會偵測土壤濕度，自動控制灌溉時機，不但節水、省工，還讓高齡族群在種植蔬菜花草更簡單、有效率。記者宋原彰／攝影

高雄老年人口數逾55萬人，為讓社區長者重拾生活目標，市府輔導各關懷據點設立社區農園，但全市575處據點僅設置近20處農園，比例僅3％。前鎮區鎮昌里銀髮農場因導入智慧控制設備，讓長者輕易種植，甚至自給自足，解決災時糧食短缺問題，成為韌性社區，民代籲全市應加速建置並補助導入智慧設備。

高雄市前鎮區設置全市唯一一處公有「銀髮族市民農園」，提供全市65歲以上，對種植蔬菜花卉有興趣的長者申請耕種，，一年租金1500元，提供63位長輩體驗有機農耕休閒生活，但每年超過300人報名抽籤，中籤率低引發罵聲。

為此，全市575處社區關懷據點近年由社會局輔導設置約20處農園。其中，前鎮區鎮昌里的銀髮農場由里長涂明鏡導入智慧控制系統，建置農業資訊系統和智慧控制電箱，經由感測器偵測土壤濕度，能自動控制灌溉時機，不但節水、省工，也讓高齡族群在種植蔬菜花草更簡單、有效率。

涂明鏡分享，智慧農業讓種植變得輕鬆，長輩每天都會來巡菜，還會比賽誰種得好，甚至期待作物成長，有了新生活目標，變得更有精神。市議員張博洋也曾探訪鎮昌銀髮農場，並表示智慧農場能因應災時自給自足，是韌性社區重要概念，智慧化種植不僅讓耕種難度降低、容易管理且成功率提升，更能透過日常累積，解決災時糧食短缺問題，也讓長輩互助，有能力照顧彼此。

張博洋表示，高雄人口老化趨勢嚴峻，傳統長照模式面臨青壯人口扶養比攀升挑戰，部分社區長照據點設置智慧銀髮農場已有成功經驗，如同前鎮區鎮昌里社區農場，讓長者在農作活動中重拾生活目標，實現「長輩互相照顧」新型態社區照顧模式；市府應於全市各里結合既有的社區活動中心、公園綠地等空間，逐步建置智慧農業設施。

社會局表示，全市部分據點運用周邊環境設置自有農園，並運用於供餐服務，除增加社會參與外，也提供社區長輩食農教育多元參與，未來將持續鼓勵具備空間、服務量能及需求ˇ餓據點設置農場，並視需求結合市府農業局、環保局等相關局處，推動兼顧高齡友善、環境教育與社區韌性的農園模式。

