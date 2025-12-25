高雄12萬名獨居老人列冊數低「難防孤獨死」 議員提建置智慧電表

高雄有超過12萬名獨居長者，列冊人數卻僅4000人，全市不時發生孤獨死案件，市府雖提供緊急救援連線裝置供長者主動通報，但普及率不高，民代建議社會局將台電目前推動的「智慧電表」優先裝設長者家中，若長者因意外導致用電量異常下降，電表偵測用電異常，可即時通知親友或救護單位。

高雄三民區一名77歲劉姓獨居老翁11月被發現倒臥家中，屍體浸在水漬中已浮腫。今年已有超過4件獨居長者在家中孤獨死，多因失聯多日或家中飄散異味才遭發現。

高雄65歲以上獨居長者超過12萬人，列入定期關懷名冊僅4667人，全市超過9成孤獨死高風險對象未被納入保護，社會安全網仍有缺口。

市議員鄭孟洳表示，獨居長者列冊數過低，死亡人數逐年上升，市府在天災時會根據名單優先撤離，導致多數獨居者未被匡列，影響生命安全；市府雖提供「老人在宅緊急救援連線服務」，讓長者家中安裝通報主機和隨身按鈕，即時告知緊急事件，但全市僅1143人安裝，遠不及實際數。

相較救援連線裝置需由長者主動通報，鄭孟洳表示，全球陸續發展智慧電表，如日本札幌優先在長者家中安裝智慧電表，固定時間回傳用電數據，分析長者日常作息，若電表顯示用電異常、長時間未用電，會即時提醒親友，成功預防多起孤獨死事件；台電公司近年也陸續在全台裝設超過270萬座智慧電表。

台電參考國外做法，今年4月在台灣電力APP研發「用電作息指標」功能，智慧電表會分析用戶近1個月用電，建立用電習慣模型，並與用戶每日用電頻率和使用時段做比較，從而判斷用電是否異常，遠方親屬也可透過APP電號授權機制，查詢長輩住家用電變化，即時關心獨居長輩狀況。

鄭孟洳表示，智慧電表裝設過程，用戶無需自費，建議社會局應和台電合作，優先設置在獨居長者家中。

李姓民眾說，平時周末才探望獨居母親，母親日常會使用冰箱、洗衣機、電熱水器等，如果智慧電表能即時顯示用電異常，子女們能提早因應、及時救治。

台電回應，智慧電表設置原則以用電量較大且具節電潛力地區優先集中安裝，一般用戶如申請時間電價、再生能源併網設置家庭能源管理系統等需求，也能配合換裝智慧電表，政府如有長照社會服務等需求，台電可協助評估優先納入安裝考量。