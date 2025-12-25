尷尬！高雄參選議員新人競選文宣出包 2026年曆少掉「夏天」

民進黨立委賴瑞隆辦公室助理黃敬雅爭取2026高雄市議員提名，近日發送的文宣品遭網友抓包反映，收到的2026年年曆竟然只有9個月，7至9月消失，且日期亂跳，實在很誇張。黃敬雅解釋，發送前有發現錯誤，因印刷量多達15萬份，基於愛護環境、惜物愛物初衷依舊發送，懇請鄉親諒解。

最近收到黃敬雅團隊發送的年曆的網友發文抱怨說，新年曆發現少掉3個月，不知道「7、8、9月去哪裡了？一年只有9個月喔？」，此外日期亂跳（如6月20日、11月1日重複兩次），「到底是要怎麼過日子？」

對此疏失，黃敬雅先以開玩笑口吻說，設計師潛意識裡太想放暑假，製作時滿腦子想著夏天要去哪裡玩，結果一個手滑，「夏天三姊弟」就自己先放假去了。

黃敬雅說，她發現印刷疏失的當下，15萬份年曆已經印製完成，團隊曾激烈討論是否全數銷毀重印，但當他們看著堆疊如山的紙張時，心想每一張年曆都是珍貴的地球資源，如果因為一個排版疏失，為了追求表面的完美，就讓成千上萬份紙張直接變成廢棄物，不僅是對資源的巨大浪費，也違背了愛護環境、惜物愛物的初衷。

黃敬雅說，最後團隊決定「誠實面對錯誤，拒絕浪費資源」，選擇原樣發送，不隱瞞疏漏，並以此作為對團隊最深刻的警惕。

黃敬雅懇請鄉親諒解這份「不完美」，也希望大家看見團隊不想浪費資源、願意承擔錯誤的真心，「這張年曆雖然少了3個月，但服務與承諾，絕對不會少」。