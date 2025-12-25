聽新聞
0:00 / 0:00
尷尬！高雄參選議員新人競選文宣出包 2026年曆少掉「夏天」
民進黨立委賴瑞隆辦公室助理黃敬雅爭取2026高雄市議員提名，近日發送的文宣品遭網友抓包反映，收到的2026年年曆竟然只有9個月，7至9月消失，且日期亂跳，實在很誇張。黃敬雅解釋，發送前有發現錯誤，因印刷量多達15萬份，基於愛護環境、惜物愛物初衷依舊發送，懇請鄉親諒解。
⭐2025總回顧
最近收到黃敬雅團隊發送的年曆的網友發文抱怨說，新年曆發現少掉3個月，不知道「7、8、9月去哪裡了？一年只有9個月喔？」，此外日期亂跳（如6月20日、11月1日重複兩次），「到底是要怎麼過日子？」
對此疏失，黃敬雅先以開玩笑口吻說，設計師潛意識裡太想放暑假，製作時滿腦子想著夏天要去哪裡玩，結果一個手滑，「夏天三姊弟」就自己先放假去了。
黃敬雅說，她發現印刷疏失的當下，15萬份年曆已經印製完成，團隊曾激烈討論是否全數銷毀重印，但當他們看著堆疊如山的紙張時，心想每一張年曆都是珍貴的地球資源，如果因為一個排版疏失，為了追求表面的完美，就讓成千上萬份紙張直接變成廢棄物，不僅是對資源的巨大浪費，也違背了愛護環境、惜物愛物的初衷。
黃敬雅說，最後團隊決定「誠實面對錯誤，拒絕浪費資源」，選擇原樣發送，不隱瞞疏漏，並以此作為對團隊最深刻的警惕。
黃敬雅懇請鄉親諒解這份「不完美」，也希望大家看見團隊不想浪費資源、願意承擔錯誤的真心，「這張年曆雖然少了3個月，但服務與承諾，絕對不會少」。
黃敬雅曾代表基進黨參選高雄市前鎮小港區議員，此次改披綠袍，爭取民進黨市議員提名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言