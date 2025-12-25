快訊

二代艦重要推手！海軍前總司令葉昌桐辭世 享耆壽98歲

台灣品牌出事…行動電源「1型號」傳爆炸起火 業者緊急召回

不是金屬！機場「1穿搭」超母湯 苦主揭慘痛經驗：人生最徹底的安檢

聽新聞
0:00 / 0:00

尷尬！高雄參選議員新人競選文宣出包 2026年曆少掉「夏天」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
有民眾住家信箱收到黃敬雅團隊投遞的文宣品，赫然發現2026年的年曆只有9個月，7至9月沒印到。圖／取自黃敬雅臉書
有民眾住家信箱收到黃敬雅團隊投遞的文宣品，赫然發現2026年的年曆只有9個月，7至9月沒印到。圖／取自黃敬雅臉書

民進黨立委賴瑞隆辦公室助理黃敬雅爭取2026高雄市議員提名，近日發送的文宣品遭網友抓包反映，收到的2026年年曆竟然只有9個月，7至9月消失，且日期亂跳，實在很誇張。黃敬雅解釋，發送前有發現錯誤，因印刷量多達15萬份，基於愛護環境、惜物愛物初衷依舊發送，懇請鄉親諒解。

⭐2025總回顧

最近收到黃敬雅團隊發送的年曆的網友發文抱怨說，新年曆發現少掉3個月，不知道「7、8、9月去哪裡了？一年只有9個月喔？」，此外日期亂跳（如6月20日、11月1日重複兩次），「到底是要怎麼過日子？」

對此疏失，黃敬雅先以開玩笑口吻說，設計師潛意識裡太想放暑假，製作時滿腦子想著夏天要去哪裡玩，結果一個手滑，「夏天三姊弟」就自己先放假去了。

黃敬雅說，她發現印刷疏失的當下，15萬份年曆已經印製完成，團隊曾激烈討論是否全數銷毀重印，但當他們看著堆疊如山的紙張時，心想每一張年曆都是珍貴的地球資源，如果因為一個排版疏失，為了追求表面的完美，就讓成千上萬份紙張直接變成廢棄物，不僅是對資源的巨大浪費，也違背了愛護環境、惜物愛物的初衷。

黃敬雅說，最後團隊決定「誠實面對錯誤，拒絕浪費資源」，選擇原樣發送，不隱瞞疏漏，並以此作為對團隊最深刻的警惕。

黃敬雅懇請鄉親諒解這份「不完美」，也希望大家看見團隊不想浪費資源、願意承擔錯誤的真心，「這張年曆雖然少了3個月，但服務與承諾，絕對不會少」。

黃敬雅曾代表基進黨參選高雄市前鎮小港區議員，此次改披綠袍，爭取民進黨市議員提名。

黃敬雅（左三）爭取民進黨2026高雄市議員提名，近日常跟著立委賴瑞隆跑行程爭取曝光。圖／賴瑞隆辦公室提供
黃敬雅（左三）爭取民進黨2026高雄市議員提名，近日常跟著立委賴瑞隆跑行程爭取曝光。圖／賴瑞隆辦公室提供
發現年曆印刷錯誤後，黃敬雅坦然承認疏失，但基於愛惜地球資源決定不重印。圖／取自黃敬雅臉書
發現年曆印刷錯誤後，黃敬雅坦然承認疏失，但基於愛惜地球資源決定不重印。圖／取自黃敬雅臉書

團隊 議員

延伸閱讀

假日衝刺選情 高雄市長參選人傳統市場掃街拜票

高雄4綠委廝殺 邱議瑩追加造勢會、賴瑞隆也撐不住要辦了

端出東高雄政見 賴瑞隆：打造繁榮宜居城市

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了

相關新聞

等20年！金門沙美老街修復喜迎「收規合脊」 明年完工在望

金門縣沙美老街特色街區建築修復再利用示範工程，今日舉行傳統「收規合脊」祭祀祈福典禮，象徵屋頂規帶與中脊施作完成，整體屋面...

三地集團創辦人鍾嘉村涉光電案辦退休 交棒兒子鍾育霖

高雄發跡的三地集團創辦人鍾嘉村涉光電弊案交保獲釋，三地集團今天發布新聞稿表示，創辦人鍾嘉村已完成階段性任務，將卸下集團經...

高雄社區據點設置「銀髮農園」比例低 民代建議全面導入智慧設備

高雄老年人口數逾55萬人，為讓社區長者重拾生活目標，市府輔導各關懷據點設立社區農園，但全市575處據點僅設置近20處農園...

高雄12萬名獨居老人列冊數低「難防孤獨死」 議員提建置智慧電表

高雄有超過12萬名獨居長者，列冊人數卻僅4000人，全市不時發生孤獨死案件，市府雖提供緊急救援連線裝置供長者主動通報，但...

尷尬！高雄參選議員新人競選文宣出包 2026年曆少掉「夏天」

民進黨立委賴瑞隆辦公室助理黃敬雅爭取2026高雄市議員提名，近日發送的文宣品遭網友抓包反映，收到的2026年年曆竟然只有...

高雄中央公園耶誕節黃金周昨晚進入最高潮 5天活動人潮破40萬

「2025高雄聖誕生活節」推出黃金周系列活動，昨晚進入最高潮，眾多民眾在中央公園度過難忘的耶誕夜。高市經發局指出，5天黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。