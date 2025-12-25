等20年！金門沙美老街修復喜迎「收規合脊」 明年完工在望

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣沙美老街特色街區建築修復再利用示範工程，今日舉行傳統「收規合脊」祭祀祈福典禮，象徵屋頂規帶與中脊施作完成。圖／縣府提供
金門縣沙美老街特色街區建築修復再利用示範工程，今日舉行傳統「收規合脊」祭祀祈福典禮，象徵屋頂規帶與中脊施作完成。圖／縣府提供

金門縣沙美老街特色街區建築修復再利用示範工程，今日舉行傳統「收規合脊」祭祀祈福典禮，象徵屋頂規帶與中脊施作完成，整體屋面工程告一段落，也意味著歷經20年等待的沙美老街修復案，朝明年完工目標邁進重要一步。

典禮由副縣長李文良主持，與示範工程7棟建物屋主蔡鳳雛老師、金沙鎮長吳有家、鎮民代表會副主席張成爵、多位民意代表，以及沙美萬安堂管理委員會主委王添泉、縣府城鄉發展處長黃儒新、建築師陳勝川、閎昌營造陳榮贊施工團隊等共同參與，場面隆重。

據了解，「收規合脊」為傳統民宅營建竣工前的重要儀式，主要祈求屋頂中脊與規帶施作順利，也象徵整體屋面工程將圓滿告一段落。依金門傳統，中脊多以俗稱「煙筒箍」的中空構件組成，可減輕中樑負荷，匠師會將「合脊物」置於其中，完成整體屋脊施作；不過沙美老街屬街屋型建築，採馬路脊形式，並非採用煙筒箍，遂以中央瓦槽鋪設，作為合脊完成的象徵。

典禮開始前，李文良率各家戶代表與貴賓先至境廟萬安堂參拜，祈求工程圓滿、家戶平安，隨後各示範工程住戶分別回到自宅前，進行祭拜宅主與地基主儀式，依循古禮完成祝禱。

沙美老街過去因產權複雜、所有權人難以取得共識，導致多數建物長期失修、結構老化，不僅影響街區風貌，也衍生公共安全與環境衛生問題，縣府此次推動修復再利用示範工程，盼以實際行動解決長年沉痾，並建立可長期推動的制度基礎，為沙美八卦老街再生發展鋪路。

副縣長李文良表示，工程自去年開工以來，最感謝沙美萬安堂管理委員會的全力協助，讓施工團隊克服巷道狹窄、動線受限等困難，農曆春節將近，他也指示優先撤除信義路側施工圍籬，讓老街在春節前展現嶄新面貌，提升整體景觀。

金門縣沙美老街特色街區建築修復再利用示範工程，今日舉行傳統「收規合脊」祭祀祈福典禮，象徵屋頂規帶與中脊施作完成，整體屋面工程告一段落。記者蔡家蓁／攝影
金門縣沙美老街特色街區建築修復再利用示範工程，今日舉行傳統「收規合脊」祭祀祈福典禮，象徵屋頂規帶與中脊施作完成，整體屋面工程告一段落。記者蔡家蓁／攝影
金門縣沙美老街特色街區建築修復再利用示範工程，今日舉行傳統「收規合脊」祭祀祈福典禮，典禮結束與會人員合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣沙美老街特色街區建築修復再利用示範工程，今日舉行傳統「收規合脊」祭祀祈福典禮，典禮結束與會人員合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣沙美老街特色街區建築修復再利用示範工程，今日舉行傳統「收規合脊」祭祀祈福典禮，典禮結束，各示範工程住戶分別回到自宅前，進行祭拜宅主與地基主儀式。記者蔡家蓁／攝影
金門縣沙美老街特色街區建築修復再利用示範工程，今日舉行傳統「收規合脊」祭祀祈福典禮，典禮結束，各示範工程住戶分別回到自宅前，進行祭拜宅主與地基主儀式。記者蔡家蓁／攝影
金門縣沙美老街特色街區建築修復再利用示範工程，今日舉行傳統「收規合脊」祭祀祈福典禮，副縣長李文良與城鄉發展處長黃儒新逐一到各示範工程住戶巡察。記者蔡家蓁／攝影
金門縣沙美老街特色街區建築修復再利用示範工程，今日舉行傳統「收規合脊」祭祀祈福典禮，副縣長李文良與城鄉發展處長黃儒新逐一到各示範工程住戶巡察。記者蔡家蓁／攝影

老街 建築師

