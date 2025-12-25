沉浸式感官體驗《流光藝境》特展 今起高雄駁二開展

由加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，藝術家以獨特視角與活潑鮮明色彩，捕捉現實景物中稍縱即逝的流光片刻，讓觀者映現出對萬物的深刻感知，探索內在無限的曼妙風光，以「看作品，見自己，離開痛苦，趣往快樂之地」的創作心意，要讓民眾透過光與影、感官與心靈、藝術與生命交織而成的沉浸旅程。

《流光藝境》展覽是以加拿大華裔藝術家ZHEN-RU的60幅影像創作為核心，並由台南藝術大學博物館學研究所碩士暨草央藝術有限公司總監翁淑英擔任策展人，透過光影、聲音、香氛、互動裝置與藝術投射等技術進行「造境」，營造多感官沉浸式的詩意旅程，引導觀者以全身心投入，在「一花一世界」的宇宙觀中獲得心靈療癒。展場最後還設計了免費的開放區域「樂境」，富含童趣與遊戲的空間，可以讓親子與孩童輕鬆參與。 加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展。記者劉學聖／攝影