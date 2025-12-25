快訊

沉浸式感官體驗《流光藝境》特展 今起高雄駁二開展

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，讓民眾體驗充滿光影變化的心靈療癒。記者劉學聖／攝影
加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，讓民眾體驗充滿光影變化的心靈療癒。記者劉學聖／攝影

由加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，藝術家以獨特視角與活潑鮮明色彩，捕捉現實景物中稍縱即逝的流光片刻，讓觀者映現出對萬物的深刻感知，探索內在無限的曼妙風光，以「看作品，見自己，離開痛苦，趣往快樂之地」的創作心意，要讓民眾透過光與影、感官與心靈、藝術與生命交織而成的沉浸旅程。

《流光藝境》展覽是以加拿大華裔藝術家ZHEN-RU的60幅影像創作為核心，並由台南藝術大學博物館學研究所碩士暨草央藝術有限公司總監翁淑英擔任策展人，透過光影、聲音、香氛、互動裝置與藝術投射等技術進行「造境」，營造多感官沉浸式的詩意旅程，引導觀者以全身心投入，在「一花一世界」的宇宙觀中獲得心靈療癒。展場最後還設計了免費的開放區域「樂境」，富含童趣與遊戲的空間，可以讓親子與孩童輕鬆參與。

加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展。記者劉學聖／攝影
加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展。記者劉學聖／攝影
加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，讓民眾體驗充滿光影變化的心靈療癒。記者劉學聖／攝影
加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，讓民眾體驗充滿光影變化的心靈療癒。記者劉學聖／攝影
加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，讓民眾體驗充滿光影變化的心靈療癒。記者劉學聖／攝影
加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，讓民眾體驗充滿光影變化的心靈療癒。記者劉學聖／攝影
加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，讓民眾體驗充滿光影變化的心靈療癒。記者劉學聖／攝影
加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，讓民眾體驗充滿光影變化的心靈療癒。記者劉學聖／攝影
加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，讓民眾體驗充滿光影變化的心靈療癒。記者劉學聖／攝影
加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今天起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，讓民眾體驗充滿光影變化的心靈療癒。記者劉學聖／攝影

等20年！金門沙美老街修復喜迎「收規合脊」 明年完工在望

金門縣沙美老街特色街區建築修復再利用示範工程，今日舉行傳統「收規合脊」祭祀祈福典禮，象徵屋頂規帶與中脊施作完成，整體屋面...

高雄中央公園耶誕節黃金周昨晚進入最高潮 5天活動人潮破40萬

「2025高雄聖誕生活節」推出黃金周系列活動，昨晚進入最高潮，眾多民眾在中央公園度過難忘的耶誕夜。高市經發局指出，5天黃...

高市圖閱讀節結合還我母語 28日推文化嘉年華

高雄市立圖書館28日將舉辦閱讀節與還我母語系列活動，推出一日限定文化嘉年華。活動以音樂、電影、故事和市集等方式，邀請民眾...

馬來西亞新住民親子共創繪本「小猴子與鼠鹿」認識東南亞寓言故事

馬來西亞籍新住民媽媽鄭思敏與念高中的女兒林秝銨、國中的兒子林奕勝合力創作中文、馬來語雙語繪本「小猴子與鼠鹿」，以馬來西亞...

只給有功者？坐月子到宅服務 高雄議員籲納流產、死胎婦女

高市府體恤生育婦女，提供「坐月子到宅服務」，最多可獲價值6萬元到宅服務福利。但議員指部分流產或懷死胎的婦女，身體更需調養...

高雄孕婦「好孕幣」乘車遭拒載 準媽媽嘆補助「看得到、用不到」

高雄市政府為提升生育率，提供「好孕幣」供孕婦產檢乘車，28趟次補助5040元，但去年使用率僅2成，議員發現不少司機會拒載...

