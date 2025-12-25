無人機成科技救災利器 屏東消防局115年增購4台

快訊

中央社／ 屏東縣25日電

屏東縣消防局今年9月投入花蓮縣光復鄉洪災救援，特搜義消無人機分隊運用3D建模技術，有效協助指揮官判斷情勢。中央補助明年再購置4台無人機，提高科技救災量能。

特搜義消無人機分隊長黃秋福表示，面對陌生環境，無人機用影像讓搜救人員事先知道前方狀況；光復鄉搜救行動中，因泥面濕滑容易陷入，無人機在上方監測，可隨時讓指揮官掌握風險，用科技守護人員安全。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發布新聞稿表示，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日溢流釀災，屏東縣消防局2度挺進災區搜救，特搜義消無人機分隊當時運用3D建模技術，建立災害範圍影像資訊，幫助特搜研判路線及鎖定位置，9月24日成功從屋頂救出6歲女童。

傳播處指出，10月9日屏東特搜2度馳援花蓮，與中央災害應變中心前進協調所及各縣市搜救單位密切合作，無人機連續對地面拍攝1個多小時，獲取4000多張照片，不只做責任分區建模，更擴大至光復鄉災區全區3D模型，分析水流方向、落差與匯流點，產生精準疊圖，連外縣市消防單位都來取經。

傳播處表示，從中央到地方逐漸重視科技救災，屏東縣日前獲得消防署補助2台「複雜地形攜帶型無人機」，具備AI視覺導航、全向避障等功能，成為支援山域、水域等高風險任務利器。屏東目前有28台無人機配置在各大隊與特搜大隊中，協助救災現場，並獲中央補助購置，明年將再添購4台。

傳播處提及，屏東特搜義消無人機分隊成立1年多來，10名隊員中已有4人取得25公斤以下G1、G2、G3證照，也在民國114年全國義勇消防人員體技能交流賽得到優等、非六都第一成績。

屏東縣消防局表示，目前屏東縣共有51名消防員考取無人機證照，與義消共同強化屏東消防科技救災量能。

