高雄中央公園耶誕節黃金周昨晚進入最高潮 5天活動人潮破40萬

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「2025高雄聖誕生活節」昨晚進入最高潮，中央公園滿滿人潮。圖／高市經發局提供
「2025高雄聖誕生活節」昨晚進入最高潮，中央公園滿滿人潮。圖／高市經發局提供

「2025高雄聖誕生活節」推出黃金周系列活動，昨晚進入最高潮，眾多民眾在中央公園度過難忘的耶誕夜。高市經發局指出，5天黃金周活動共吸引40萬人次、市集破1200萬元營收，今年活動邁入第3年，人潮創新高。

⭐2025總回顧

「高雄聖誕生活節」活動上月底點燈啟動，現場共邀請25組卡司及150攤特色市集等，12 月20日至12月24日為期5天黃金周表演，共吸引超過40萬人潮。高市經發局另與百貨業者合作推出「心願放大卡」雙重回饋機制，全市13家百貨與周邊商圈夜市皆受惠。

大高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，活動邁入第三屆，「心願放大卡」及商圈夜市券帶來人潮，外溢到周邊六合夜市、新堀江商圈及中央公園商圈，業者都很有感，可說是近年最熱鬧的耶誕節活動。

經發局說明，活動現場發放的「心願放大卡」可至高雄13家百貨公司，兌換驚喜好禮與優惠，另商圈夜市優惠券使用至明年2月28日，全市40多處商圈夜市及400多家合作好店可使用，活動資訊詳情與優惠內容可至「高雄聖誕生活節」官網查詢kaohsiung-christmas-party.tw 及各百貨官網查詢。

