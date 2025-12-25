高市圖閱讀節結合還我母語 28日推文化嘉年華

高雄市立圖書館28日將舉辦閱讀節與還我母語系列活動，推出一日限定文化嘉年華。活動以音樂、電影、故事和市集等方式，邀請民眾走進圖書館親近並使用自己的母語。

高市圖今天發布新聞稿表示，28日將與客家公共傳播基金會攜手舉辦「2025台灣閱讀節×還我母語運動37週年系列活動」，結合全國客家日，推出一日限定文化嘉年華。

高市圖館長李金鴦表示，母語不僅是溝通工具，更承載族群歷史與生活記憶，唯有在日常中被使用，才能真正延續。希望透過閱讀與文化活動，讓母語走進生活，而不只是停留在象徵性的紀念。

李金鴦提到，活動當天將安排客語音樂舞台演出、草地說故事；1樓結合高雄市政府農業局「神農市集」，邀請在地小農進駐，呈現高雄農產與地方風味，讓語言文化與土地產業相互連結；7樓則放映修復完成的客語經典電影「小城故事」與「原鄉人」。

高市圖說明，活動同時結合閱讀推廣機制，鼓勵市民借閱館藏並參與簡易客語闖關，即可參加樂高積木組抽獎，觀賞經典電影還有福袋抽獎活動，透過閱讀、觀影與參與體驗的串聯，提升民眾走進圖書館、親近母語文化的動機。