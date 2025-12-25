快訊

張文犯案動機？ 哥哥給余家昶的信曝線索：求學軍旅霸凌 有人無法抗壓踰矩

第2波冷氣團籠罩 吳德榮：北台灣濕冷探10度低溫 這些高山有望追雪

馬來西亞新住民親子共創繪本「小猴子與鼠鹿」認識東南亞寓言故事

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
馬來西亞籍新住民媽媽鄭思敏（右）與女兒林秝銨（中）、林奕勝（左）合力完成中文、馬來語雙語繪本「小猴子與鼠鹿」，以馬來西亞經典寓言角色「鼠鹿」為主角，親子共創形式，分享東南亞文化與故事。記者劉星君／攝影
馬來西亞籍新住民媽媽鄭思敏（右）與女兒林秝銨（中）、林奕勝（左）合力完成中文、馬來語雙語繪本「小猴子與鼠鹿」，以馬來西亞經典寓言角色「鼠鹿」為主角，親子共創形式，分享東南亞文化與故事。記者劉星君／攝影

馬來西亞籍新住民媽媽鄭思敏與念高中的女兒林秝銨、國中的兒子林奕勝合力創作中文、馬來語雙語繪本「小猴子與鼠鹿」，以馬來西亞經典寓言角色「鼠鹿」為主角，親子合作，分享東南亞文化與故事。

⭐2025總回顧

「故事是兒童認識世界的重要窗口，也是培養語文能力、情緒理解與同理心的關鍵工具！」鄭思敏說，回想小時候常聽寓言故事，雖然台灣長期推動親子共讀，但在教養孩子過程，卻很少看見東南亞母國文化經典寓言故事，參與文化處「屏東縣新住民社造培力計畫」，孩子發揮畫畫興趣，將東南亞寓言故事轉化適合親子共讀繪本。

林秝銨就讀屏榮高中多媒體設計科二年級，她結合興趣，負責繪本插畫，她說，從小聽媽媽描述馬來西亞寓言故事，但書只有文字沒有圖像，結合繪畫專長，參與計畫創作繪本，為讓書中的植物、動物畫得更貼近故事內容，她還到田裡拍照，上網搜尋資料，從構圖到印製花約3個月。

母子三人以鼠鹿為主角創作「小猴子與鼠鹿」雙語繪本，鄭思敏說，鼠鹿在馬來文化是聰明熱心的象徵，常出現在神話寓言故事中，鼠鹿在森林中幫助其他困難的動物，類似台灣描述貓頭鷹扮演角色。「小猴子與鼠鹿」描述頑皮小猴子常捉弄森林裡其他動物，鼠鹿發揮機智改變小猴子的行為。

鄭思敏說，繪本已申請國家圖書館編碼，會發送至屏東縣多所圖書館與開設馬來語學校，希望能成為孩子認識東南亞文化新閱讀資源。

文化處指出，新住民親子以寓言、繪本與語言教學為核心的創意發展，讓馬來西亞文化在屏東扎根，為親子閱讀帶來多元可能。屏東總圖4樓也設多元文化專區，提供多國圖書期能帶動閱讀風氣、增廣文化視野。

繪本「小猴子與鼠鹿」是馬來語與中文的雙語繪本，繪本中各種動物的角色。記者劉星君／攝影
繪本「小猴子與鼠鹿」是馬來語與中文的雙語繪本，繪本中各種動物的角色。記者劉星君／攝影
繪本「小猴子與鼠鹿」是馬來語與中文的雙語繪本，繪本插畫都是由鄭思敏的女兒念屏榮高中多媒體設計科的二年級的林秝銨繪製。記者劉星君／攝影
繪本「小猴子與鼠鹿」是馬來語與中文的雙語繪本，繪本插畫都是由鄭思敏的女兒念屏榮高中多媒體設計科的二年級的林秝銨繪製。記者劉星君／攝影

馬來西亞 屏東縣 猴子

延伸閱讀

「口袋華語老師」上線 新北首創新住民華語數位教材

從海洋到天空 農業部用繪本訴說台灣里山倡議永續故事

新北圖書館迎國際移民日 邀新住民分享家鄉文化

超過3000冊！東部第一座國家級繪本故事屋開張 文化部長李遠開箱

相關新聞

高雄孕婦「好孕幣」乘車遭拒載 準媽媽嘆補助「看得到、用不到」

高雄市政府為提升生育率，提供「好孕幣」供孕婦產檢乘車，28趟次補助5040元，但去年使用率僅2成，議員發現不少司機會拒載...

馬來西亞新住民親子共創繪本「小猴子與鼠鹿」認識東南亞寓言故事

馬來西亞籍新住民媽媽鄭思敏與念高中的女兒林秝銨、國中的兒子林奕勝合力創作中文、馬來語雙語繪本「小猴子與鼠鹿」，以馬來西亞...

只給有功者？坐月子到宅服務 高雄議員籲納流產、死胎婦女

高市府體恤生育婦女，提供「坐月子到宅服務」，最多可獲價值6萬元到宅服務福利。但議員指部分流產或懷死胎的婦女，身體更需調養...

廣角鏡／金門旅遊熱搜 大膽島奪冠

金門哪裡最好玩？從網友搜尋數據能看出端倪。金門縣政府依據「金門觀光旅遊網」統計今年1至12月網站搜尋資料，公布年度十大熱...

高雄拆解「超級里」 全國最大里、第二大里明年分家

高雄市推動里鄰編組調整作業，橫跨左營、楠梓、鼓山、仁武、鳳山、鹽埕與那瑪夏7個行政區、共21里調整方案拍板定案。這一波調...

金門國家公園攜手7社區 簽署合作備忘錄守護海岸環境

為強化環境永續與在地參與，內政部國家公園署金門國家公園管理處今天與古寧頭、歐厝、湖峰、古崗、瓊林村、蔡厝民享等社區發展協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。