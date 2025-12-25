馬來西亞新住民親子共創繪本「小猴子與鼠鹿」認識東南亞寓言故事

馬來西亞籍新住民媽媽鄭思敏與念高中的女兒林秝銨、國中的兒子林奕勝合力創作中文、馬來語雙語繪本「小猴子與鼠鹿」，以馬來西亞經典寓言角色「鼠鹿」為主角，親子合作，分享東南亞文化與故事。

「故事是兒童認識世界的重要窗口，也是培養語文能力、情緒理解與同理心的關鍵工具！」鄭思敏說，回想小時候常聽寓言故事，雖然台灣長期推動親子共讀，但在教養孩子過程，卻很少看見東南亞母國文化經典寓言故事，參與文化處「屏東縣新住民社造培力計畫」，孩子發揮畫畫興趣，將東南亞寓言故事轉化適合親子共讀繪本。

林秝銨就讀屏榮高中多媒體設計科二年級，她結合興趣，負責繪本插畫，她說，從小聽媽媽描述馬來西亞寓言故事，但書只有文字沒有圖像，結合繪畫專長，參與計畫創作繪本，為讓書中的植物、動物畫得更貼近故事內容，她還到田裡拍照，上網搜尋資料，從構圖到印製花約3個月。

母子三人以鼠鹿為主角創作「小猴子與鼠鹿」雙語繪本，鄭思敏說，鼠鹿在馬來文化是聰明熱心的象徵，常出現在神話寓言故事中，鼠鹿在森林中幫助其他困難的動物，類似台灣描述貓頭鷹扮演角色。「小猴子與鼠鹿」描述頑皮小猴子常捉弄森林裡其他動物，鼠鹿發揮機智改變小猴子的行為。

鄭思敏說，繪本已申請國家圖書館編碼，會發送至屏東縣多所圖書館與開設馬來語學校，希望能成為孩子認識東南亞文化新閱讀資源。