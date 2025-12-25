聽新聞
只給有功者？坐月子到宅服務 高雄議員籲納流產、死胎婦女

聯合報／ 記者宋原彰劉星君／連線報導
高雄坐月子到宅服務包含月子餐、簡易家務及婦嬰照顧。圖／高市社會局提供
高雄坐月子到宅服務包含月子餐、簡易家務及婦嬰照顧。圖／高市社會局提供

高市府體恤生育婦女，提供「坐月子到宅服務」，最多可獲價值6萬元到宅服務福利。但議員指部分流產或懷死胎的婦女，身體更需調養卻未受惠，建議納入服務對象。

高市社會局表示，坐月子到宅服務是以實際生育並育有新生兒的家庭為主，2013年至今服務8700人，協助產婦身體復原，並提供新生兒照顧指導。非自願流產或懷死胎的婦女，目前可自費申請市府坐月子到宅服務或運用坊間坐月子資源，社會局後續會評估是否納入到宅服務對象。

社會局推坐月子到宅服務，培訓「月嫂」提供婦女產後身心照顧，包括料理月子餐、簡易家務及婦嬰照顧，第1胎補助120小時服務時數，價值約3萬元，第2胎160小時，價值約4萬元；第3胎240小時，價值約6萬元。不過議員湯詠瑜說，到宅坐月子服務僅限順利生產婦女，「好像只服務那些生育有功的婦女」，不幸流產或懷死胎者卻排除在外，建議納入到宅服務範圍。

在大型醫院服務的徐姓護理師表示認同，指孕婦流產或死胎，身體損傷大，更需好好坐月子，「這類產婦不多，不致增加太多預算」。

屏東縣是全國唯一同時提供生育津貼、月嫂服務與嬰幼兒營養金的縣市，已培力235名月嫂，提供近5000名產婦專業照護，每名月嫂能提供80小時、約價值2萬元的服務；今年起小產的婦女也能申請到宅月嫂服務，有6人受惠。

