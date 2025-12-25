高雄孕婦好孕幣乘車遭拒載 準媽媽嘆補助「看得到、用不到」

高雄市政府為提升生育率，提供「好孕幣」供孕婦產檢乘車，28趟次補助5040元，但去年使用率僅2成，議員發現不少司機會拒載，也有司機不清楚電子幣使用流程，要求付全額，讓孕婦很困擾。

目前公費產檢為產前14次、產後2次，高市府體恤孕婦，推「好孕行得通」好孕幣供搭車產檢，每趟補助最高180元，每次懷孕最高補助5040元，嬰兒出生後6個月內亦可使用於回診打疫苗。今年5月好孕幣從紙本轉數位化，孕婦透過手機申請就能核撥，議員白喬茵卻發現，去年誕生1萬5491名新生兒，僅7696名孕婦申請使用好孕幣，換算使用率為21%。原因是使用好孕幣叫不到車，有車行甚至拒絕派車，亦有司機得知孕婦用好孕幣，碎念並辱罵。

徐姓孕婦說，她叫車後補充說要使用好孕幣，車行約1分鐘後改口說「沒有車」，後來她用App叫車卻頻失敗，一名司機願接單，快到接送點時卻傳訊息說「沒看到用乘車券，要求取消叫車，不然就付全額」；一名孕婦指遇過司機得知用好孕幣，抱怨還要回總公司換現金，浪費時間。

懷孕7個多月的Mandy說，因家離醫院近，怕司機拒載短程，因而沒用好孕幣，目前叫車App並無提供好孕補助選項，孕婦需事前打電話給客服，流程繁瑣，且依規定，上下車地點需有一處為醫院，無法轉用在其他生活行程，對她來說，好孕幣「看得到、用不到」。

白喬茵認為，社會局應針對拒載孕婦的司機進行勸導，並在市民卡App設計檢舉專區。

白喬茵指出，業者收到紙本車券及電子幣需列請款清冊，社會局收文後於15個工作日內核對及撥款，核銷流程繁複，會增加業者拒載孕婦機率。

社會局長蔡宛芬說，截至今年11月共5006人申請孕婦乘車補助，使用率提升。孕婦搭車過程若與駕駛有糾紛，社會局獲報後會馬上通知車隊處理，今年僅接獲1件；目前高市5家車隊駕駛人數約3千人，已要求車隊每月進行教育訓練，市府也會檢討核銷作業。