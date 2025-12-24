高流「FOCUS 13」試營運 坐擁愛河灣海景吸客
高雄百貨商場再添生力軍，高雄流行音樂中心「FOCUS 13珊瑚礁群」今天試營運，主打文創、生活選物，首日就吸引大批民眾入場。業者表示，商場有2100坪，空間設計融入海景與光影。
⭐2025總回顧
「FOCUS 13」斥資3億元，歷經近一年時間裝修，今天起開門亮相試營運。近日已有不少入駐廠商拍照上傳網路，在社群上引發熱烈討論。
營運團隊、高青創意公司總經理陳慧姝今天接受媒體聯訪表示，團隊來自台南，過去成功打造台南FOCUS商場、林百貨等，「FOCUS 13」力拚年營業額新台幣3.8億元，「高雄大多時間都很熱，歡迎大家來逛逛吹冷氣」。
針對記者提問高雄接下來有不少新的商場、百貨即將開張，「FOCUS 13」如何做出區隔。陳慧姝說，團隊擅長打造「非典型百貨」，品牌主打文化、創意、時尚與生活等，長期培養本土設計師的創意能力，相信能與一般百貨公司做出區隔，且也相當適合高流的調性，相信能在高雄引起關注。
「FOCUS 13」共有2層樓，2樓有不少角落擁有極佳視野，讓人一眼就能看到愛河灣海景與高流特色建築。業者表示，空間規劃呈現高雄海港城市的多元生活樣貌，1樓有各式潮流選物、設計品牌，2樓則主打輕食、咖啡與舒適座席，館內集結近40個品牌。
業者表示，除了今天試營運的「FOCUS 13珊瑚礁群」外，後續還有另外4個承租空間，將引進全新餐飲品牌。未來將持續與高流合作，串聯周邊品牌與活動能量，共同推廣愛河灣的活力與文化魅力，打造更豐富的城市體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言