高雄拆解「超級里」 全國最大里、第二大里明年分家
高雄市推動里鄰編組調整作業，橫跨左營、楠梓、鼓山、仁武、鳳山、鹽埕與那瑪夏7個行政區、共21里調整方案拍板定案。這一波調整，讓全國人口最多的左營區福山里一口氣拆成4里，也讓人口排名全國第二的鼓山區龍水里分為南、北2里，正式告別「超級里」，預計2026年7月1日生效。
高雄縣市合併後，高雄各里戶數與人口差距不斷擴大，有的里住戶超過萬戶，遠遠超出法規所訂4千戶的密集住宅上限，交通便利、人口集中的區域，卻也出現不到250戶的小里，讓里長呈現一邊過勞、一邊閒置的極端對比。
里長同樣領取相同津貼，工作量卻天差地遠，行政資源分配因此失衡，這樣的結構性問題，早已在地方累積多年，這次里編組調整，正是試圖重新校準這個失衡的基礎單位。
除福山里與龍水里各一分為4里及2里，其中龍水里名稱將走入歷史，改以美術館為里名，分為北美術館里、南美術館里。
高雄人口排名第三左營區菜公里也一分為三，楠梓區、仁武區、那瑪夏區多個人口過度集中的里同步拆分，另一方面，鹽埕、鳳山、左營與楠梓，也針對人口過少的小里進行合併，從超級里的拆解到小里的整併，共計新增10里、裁併7里。
市府強調，這是一項循序漸進的工程，首波聚焦在人口極端與資源分配最不均的區域，未來仍將依地區特性與民意回饋滾動檢討，不只是調整里界，也是重新配置基層公共服務能量。
市府也提出三不變原則，證件不用換、投票不影響、權益不受損，學區、門牌、身分證與戶籍資料都不因里界調整而變動，戶政系統也將主動通報各相關機關，讓行政調整不成為民眾的負擔。
