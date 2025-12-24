快訊

金門國家公園攜手7社區 簽署合作備忘錄守護海岸環境

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國家公園管理處今天與古寧頭、歐厝、湖峰、古崗、瓊林村、蔡厝民享等社區發展協會，及金門縣電信事業產業工會等7個在地團體，正式簽署合作備忘錄，共同推動多處海岸與步道環境清潔工作。圖／讀者提供
金門國家公園管理處今天與古寧頭、歐厝、湖峰、古崗、瓊林村、蔡厝民享等社區發展協會，及金門縣電信事業產業工會等7個在地團體，正式簽署合作備忘錄，共同推動多處海岸與步道環境清潔工作。圖／讀者提供

為強化環境永續與在地參與，內政部國家公園金門國家公園管理處今天與古寧頭、歐厝、湖峰、古崗、瓊林村、蔡厝民享等社區發展協會，以及金門縣電信事業產業工會等7個在地團體代表，正式簽署合作備忘錄，共同推動多處海岸與步道環境清潔工作。

此次合作範圍涵蓋古寧頭出海口、歐厝海灘、慈堤海灘、慈湖湖灘、梁山觀止步道周邊、瓊林苑公園及蔡厝登山古道等重要景點與生活場域，透過社區力量定期投入清潔與維護，提升環境品質與景觀整體性。

金門國家公園管理處指出，環境清潔長期以來是社會高度關注的公共議題，除每年例行辦理各項環境維護作業外，也持續與在地社區建立夥伴關係，讓居民成為環境守護的第一線力量，共同實踐永續發展願景。

金管處表示，本次簽署的備忘錄，著重於聚落周邊海灘、步道與公園綠地的合作清潔機制，期盼透過社區參與，深化民眾對環境保護的認同與責任感。也特別感謝各社區發展協會、社會團體，以及鄉鎮公所與金門縣環保局的協助與支持，攜手維護金門海岸生態、公園綠地與整體景觀。

金管處強調，盼藉由此次跨社區合作拋磚引玉，吸引更多團體與民眾投入環境守護行列，共同守住金門珍貴的自然資產與生活環境。





