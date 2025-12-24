快訊

高雄市坐月子到宅服務僅限產婦 民代要求孕婦流產或死胎也應納入

聯合報／ 記者宋原彰劉星君／南部即時報導
高雄市提供「坐月子到宅服務」，培訓坐月子到宅服務員提供婦女產後身心照顧服務，包括月子餐料理、簡易家務及婦嬰照顧，但目前僅限活產孕婦。圖／高雄市社會局提供
高雄市提供坐月子到宅服務，孕婦最多可獲得到宅服務時數240小時，市議員指出，該項政策只針對產婦，但部分具備生育意願但流產或死胎婦女，身體也需調養，建議納入服務對象，醫護人員也說，足胎卻流產對身心造成極大衝擊，市府應擴大服務範圍。

⭐2025總回顧

高雄市社會局為促進孕婦福利、提升生育意願，推出坐月子到宅服務，培訓坐月子到宅服務員提供婦女產後身心照顧服務，包括月子餐料理、簡易家務及婦嬰照顧，一般民眾可自行選擇生育津貼現金補助或公費坐月子到宅服務，第一胎補助120小時(價值3萬元)、第二胎160小時(價值4萬元)；第三胎240小時(價值6萬元)。

議員湯詠瑜表示，到宅坐月子服務僅限產婦，相當不公，有生育意願但流產或死胎婦女，身體也需調養，以備下次生育，應納入到宅坐月子服務範圍。一名大型醫院護理人員表達贊同，流產或死胎對身體損傷大，也需要坐月子，納入應不致增加太多預算。

屏東縣府社會處2021年起推動育兒三部曲，是全國唯一同時提供生育津貼、月嫂服務與嬰幼兒營養金的縣市，目前已培力235名月嫂，提供近5000名產婦專業照護，每位月嫂能服務提供80小時價值2萬元；此外，縣府表示，今年起小產的孕婦同樣可以申請到宅月嫂服務，目前已有6人受到照顧。

屏東縣媽媽徐廣妍說，她今年初懷孕26周引產，當時已申請到月嫂服務，也已經媒合月嫂，原本以為引產後無法使用月嫂照顧，但在月嫂平台溫柔謹慎的協助支持下也做好月子，如今她也再度懷孕，期待迎接新生命到來。

高雄市社會局表示，高雄市坐月子到宅服務是以「實際生育並育有新生兒之家庭」為服務核心，新生兒需完成出生登記或初設戶籍，2013年開辦至今共服務8700人，此政策目的在於協助產後婦女身體復原，並提供新生兒照顧指導，屬家庭支持型服務；目前流產或死胎婦女可採自費方式申請市府坐月子到宅服務，或運用坊間坐月子資源，針對外界所提擴大服務對象建議，未來會再評估可行性。

