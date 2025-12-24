全台最大里將拆成4里！高雄市府揭原因 明年7月1日生效

高雄市推動里鄰編組調整，7區21里調整方案經市府核定，合計新增10里、裁併7里，其中原為全國及高雄最大里的左營區福山里，將調整為4里，預計自民國115年7月1日生效。

高雄市政府民政局今天發布新聞稿說明，此次里調整方案著重人口發展出現極端現象的里別，縣市合併後，高雄各里戶數與人口差距持續擴大，部分人口密集地區，單一里戶數達上萬戶，超過「高雄市里鄰編組及調整辦法」規定的密集式大樓住宅地區戶數標準4000戶。

民政局表示，至於人口密集、交通方便地區，則出現戶數低於250戶小里，導致里長工作負荷與行政資源配置失衡，此次藉里調整方案，以回應多年來基層行政量能失衡，與里鄰長同酬不同工等問題，未來仍將依地區特性及民意回饋持續滾動檢討。

民政局指出，大里調整部分，原位居全國及高雄最大里的左營區福山里，調整為4里，分別為福山里、福榮里、福檳里、福華里；鼓山區龍水里人口數位居第二，調整為2里，以北為北美術館里，以南為南美術館里；左營區菜公里人口數全國排名第3，調整成3里，分別為菜公里、菜福里、高鐵里。

另外，左營區新上里調整為2里，以東為新上里、以西為新超里；楠梓區清豐里調整為2里，以東為清翔里，以西為清豐里；仁武區八卦里調整為2里，以東為八卦里，以西為八德里；那瑪夏區達卡努瓦里調整為2里，分別為達卡努瓦里及瑪星哈蘭里。

至於小里調整部分，鹽埕區慈愛里與博愛里合併為北端里；鳳山區縣口里與成功里合併為成功里；左營區祥和里與屏山里合併為屏山里、聖西里與聖南里合併為崇聖里、廍北里與廍南里合併為廍後里、中南里與中北里合併為中北里；楠梓區宏毅里與宏南里合併為宏毅里。

高市民政局表示，計有7區、21里調整方案經核定，新增10里、裁併7里，預計自115年7月1日生效；里界調整後，里民權益受「證件不用換、投票不影響、權益不受損」三不變原則保障。

高市民政局指出，在學區劃分、管制學區入學規則方面，不因里界調整而變動，僅是里名稱改變，屆時市府將配合一併修正，而門牌格式為「區＋路街名＋號碼」，因此無須更換，若民眾無遷徙或戶籍異動，身分證及戶口名簿不用更換，仍屬有效。

高市民政局表示，後續將由戶政事務所通報監理、稅捐、地政、健保、台電、台水及金融等相關機關或單位，以利民眾及需用機關辨識並節省查證時間；民眾可至「高雄市里鄰編組及調整專區」（https://gov.tw/Sm4）查詢相關資訊。