高雄「好孕幣」不好用？民代批使用率低 揭小黃司機拒載還辱罵
高雄市提供「好孕幣」產檢乘車補助，共28趟總金額達5040元可搭乘特約計程車，但全市去年僅2成使用率，人均使用1千餘元，成效不彰，市議員發現不少計程車司機會拒載使用好孕幣的孕婦，甚至出言辱罵，也有部分司機不清楚電子幣使用流程，要求民眾付全額，否則拒載，造成孕婦叫不到車和諸多抱怨。
為體恤高雄各區孕婦前往產檢恐面臨交通不便，社會局推行「好孕行得通」好孕幣，提供產檢交通乘車補助，每趟補助最高180元，可搭特約計程車前往產檢和回診，嬰兒出生後6個月內亦可使用回診打疫苗。
社會局5月將紙本好孕幣升級電子化，孕婦透過手機申請就能撥幣，獲得5040元電子幣。市議員白喬茵指出，去年有15491名新生兒，僅有7696名孕婦申請使用好孕幣，人均使用金額僅1069元，換算整體使用率為21%，孕婦不願使用主要原因是「使用好孕幣叫不到車」。
高雄市好孕幣合約車隊共5間，包括凱旋大都會、台灣大車隊、新形象計程車、澄清湖計程車衛星車隊和yoxi車隊，雖全區皆可派車，但不少孕婦仍在網路發文稱使用車隊App叫車卻無法成功，若在叫車時備註使用好孕幣，車行會直接拒絕派車或由司機傳訊息拒絕接送。白喬茵指出，甚至有司機得知乘客使用好運幣後臉色大變、頻碎念並辱罵乘客。
徐姓孕婦表示，叫車後才補充說要使用好孕幣，車行得知後稱需要重新找車，1分鐘後就改口說「沒有車」，她後來改用App叫車卻頻失敗，另名司機則快到接送處時，才傳訊息說「沒看到要用乘車券，請直接取消叫車，不然就要付全額」。
另名孕婦說，司機得知要使用好孕幣後不斷出言狂罵，抱怨使用券還要回總公司換現金，浪費時間。不少孕婦在網路發文稱，許多司機習慣收紙本券，不會使用電子幣，「最終還是拿現金，覺得好孕專車是欺騙」。
懷孕七個多年的孕媽咪mandy說，因住家離醫院很近，目前少使用老孕幣，且叫車App並無提供好孕補助選項，事前要先打電話給客服，流程繁瑣，且依規定上下車地點需有一處為醫院，無法用在其他生活行程，導致「看得到、用不到」。
「不要讓孕婦覺得使用好孕幣，就是次等公民！」白喬茵指出，社會局應針對部分司機拒收好孕幣或拒絕派車的行為作勸導，並在市民卡App設計檢舉專區，同時針對業者核銷好孕幣的流程做簡化，增加業者收受的意願。
社會局長蔡宛芬表示，市民自有交通工具的比例偏高，且親友大多願意協助接送，因此申請產檢交通補助的比例不高，過去因為紙本造成司機不願意收的狀況許多，市府才改採電子化，對於司機員態度不佳或不知道如何接收電子幣，會加強宣導，持續改善。
社會局表示，今年孕婦產檢交通乘車券截至11月底共5006人申請，約占出生數5成，使用率已提升，孕婦搭車過程若與駕駛有糾紛，社會局接獲反映會轉知車隊處理調解；目前5家車隊駕駛人數約3000人，載送服務尚無困難，車隊每月皆對駕駛進行教育訓練，市府也會在行政核銷上與車隊討論取得共識。
