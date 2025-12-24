周春米就職3周年！十大貼心、精彩與建設 屏東縣轉型重要關鍵

屏東縣長周春米今舉行執政3周年，邀請鄉親、民代、鄉鎮長與農漁會等各界團體約400多人出席，周春米以演說方式主題圍繞「十大貼心、十大精彩、十大建設」為主軸，接下來屏東迎來科技、太空產業，更是國家半導體S科技廊帶重要版圖之一，正是轉型的重要關鍵。

周春米的丈夫邱明弘今年從法官職位退休，今也和家人現身力挺。周春米以「屏東Runnung1000天」說明3年縣政成績，圍繞「十大建設、十大貼心、十大精彩」，「10乘10乘10」就是1000，象徵三年超過1000天，期許屏東從「宜居」邁向「宜業、宜創、宜發展」新城市階段，成為南台灣具有吸引力科技與生活樞紐，希望前行，讓屏東更好。

「作為屏東第一名的女縣長，最在意的一件事，就是在人生每個階段，縣政府能不能接得住大家」，周春米說，縣政不是只照顧「某一群人」，而是在需要時，政府就在你身邊。身為女性，她更懂得生活裡那些不容易說出口辛苦，育兒焦慮、照顧長輩壓力、家庭與工作拉扯。她要求縣府團隊，政策不能只寫在紙上，而是要走進生活。

「十大貼心」，她任內首先推動發放生育津貼，第一胎補助2萬元，加碼第二胎後提高3萬元，明年起加發「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，最高可領2萬4000元，實質幫助青年家庭育兒。她知道老人家牙口不好，會讓進食變困難影響健康，開辦補助長者裝置假牙計畫；敬老卡博愛卡升級1000點，長輩出門搭火車客運計程車乘坐交通船也可以。

「十大精彩」呈現屏東多元繽紛，除族群文化、觀光活動等，屏東積極與世界交朋友；「十大建設」高鐵特定區、五大社會住宅、和生市地重劃等，攸關屏東產業轉型，及因應將來青年就業或產業人口進駐，規畫環環相扣，她也規畫新建三大圖書館和三大公園，客家總圖、屏北旗艦圖書館、潮青圖書館及九如巴轆公園、萬丹森林公園、新埤綜合休閒公園，給鄉親及孩子們更好藝文生活空間。