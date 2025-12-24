快訊

龍水里將走入歷史 高市府拍板分里…北、南美術館里明年上路

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
龍水里分里的首場公聽混湧入近700名里民，現場超過九成五居民投反對票。圖／聯合報系資料照片
高雄美術館所在的鼓山區龍水里確定分成兩里，拆分為北美術館里、南美術館里，龍水里名稱將消失。民政局表示，分里行政程序已獲市長核定，明年7月生效。對分里結果已定，龍水里長初學霖今天受訪說，「不意外、但遺憾」，他直言，最後一刻才知情，痛批公聽會就是走過場，決策過程完全缺乏尊重。

高市府拍板龍水里一分為二，分成兩里，行政界線以美術東三路為切割基準，美術館區域、兒童美術館以北為北美術館里、約1.9萬人，內惟藝術中心以南為南美術館里、約1.6萬人。龍水里的名稱也將確定走入歷史。

其中，中山國小、七賢國中全劃入北美術館里，恐衝擊學區安排，已有南側家長憂心是否仍能就讀北側學校，對未來充滿不確定性。

初學霖說，南側學生權益可能大受影響，他坦言決策過程公聽會、說明會，地方意見完全沒被納入考量，如果無法影響決策方向，只是流於形式走過場而已，既然結果已定，一切後果由市府承擔。

鼓山區長鄭明興說明，拆分里作業依「高雄市里鄰編組及調整辦法」半里，超過4000戶須分里，龍水里已達上限，分里行政程序已獲市長批准，今天已進入公告階段，後續將報內政部備查，明年7月實施。

原本規畫分里名稱為龍水里、龍美里，鄭明興表示，里名改為北、南美術館里，主要考量當地圍繞美術館已形成「美術館特區」。居民也以居住在美術館特區為榮，對外辨識度高，過去沿用的傳統里名難以反映現況，傾聽地方意見後，以「美術館」作為里名，更貼近實際環境、也是回應民意。

高市府拍板龍水里一分為二，分成兩里，行政界線以美術東三路為切割基準。圖／翻攝自民政局官網
