東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

勞團赴政院南服中心陳情 訴求提高勞退雇主提撥率

中央社／ 高雄24日電

多個勞工團體今天到政院南服中心，訴求提高勞退雇主強制提撥率，以保障勞工退休生活。南服中心執行長許乃文接下陳情書並表示，盼在農曆新年後，向各工會報告相關進度。

高雄市產業總工會、全國金融業工會聯合總會等團體，今天到行政院南部聯合服務中心舉辦記者會陳情，各勞團手舉旗幟、高喊「勞退提撥要提高，勞工退休才有保」等口號。

高雄市產業總工會表示，勞退新制於2005年實施至今20年，當前6%雇主強制提撥率，無法讓退休勞工在物價高漲的環境下，維持基本生活所需，相關單位應正視勞工在退休後面臨保障不足的問題，並給予未來將赴勞動市場的年輕世代一個安定未來。

高雄市產業總工會理事長林順基說，訴求方案有二，其一是雇主提撥率提高為11%，或以年資5年作為級距，將雇主強制提撥率調升至10%，如勞工就業5年以內，雇主強制提撥率6%，第6年至10年間，雇主強制提撥率7%，以此類推，第21年以上，雇主強制提撥率達10%。

陳情現場由行政院南部聯合服務中心執行長許乃文接下陳情書，並向到場陳情的勞團鞠躬致謝，許乃文表示，會將案件如實轉達給行政院長卓榮泰，由行政院轉交給勞動部，以進行後續相關規劃，同時會追蹤進度並向各工會報告。

許乃文說，將以最快速度轉交辦理，盼在農曆新年後，向各工會報告相關進度。另外，會與勞動部研商，研擬邀請台灣各工會及相關勞工舉辦會議，以了解相關辦理進程。

對此，林順基說，1個月內要答覆各勞工團體，否則不排除到行政院陳情。

