中央預算未通過 周春米：盤點財源、建設不會停、照顧不會少

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米今舉行就職3周年，跟鄉親報告3年1千多天的日子，呈現施政成果。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米今舉行就職3周年，跟鄉親報告3年1千多天的日子，呈現施政成果。記者劉星君／攝影

年底將屆，立法院至今還沒有審查行政院送來的中央總預算，屏東縣長周春米今舉行就職3周年和鄉親報告，會後聯訪時被問到中央預算未通過對地方衝擊，周春米說，盤點相關縣府財源，強調屏東的建設不會停、屏東的照顧也不會少，繼續有信心往前邁進。

⭐2025總回顧

屏東縣長周春米今舉行執政3周年與鄉親報告，她身為屏東縣立縣72年來首位女縣長，就職三周年代表超過一千天，以「屏東Running1000」主題。

周春米說，她的心情仍是很緊張，因為這是3周年的成績，希望這三年來同仁努力能被大家看到，「一直是戰戰兢兢不敢鬆懈」。

面對中央預算未通過，對縣政衝擊？周春米說，立法院到現在還沒有審查行政院送來中央總預算，非常的遺憾，縣府在編列明年度預算時，就有此風險算進去，因此盤點中央不會再補助的專案，也都是由縣款來支出。

周春米說，明年115年度的預算，做好撙節開支，相較114年大概少20億。屏東縣114年度的預算是581億元，115年度編列，560億元。周春米強調，「一切都在我們的掌握當中，我們也會密切關注相關預算審查，會盤點縣府的財源，屏東的建設不會停，屏東的照顧也不會少，我們繼續有信心往前邁進。」

屏東縣長周春米今舉行就職3周年和鄉親感性告白。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米今舉行就職3周年和鄉親感性告白。記者劉星君／攝影

周春米 行政院

