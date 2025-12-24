中央預算未通過 周春米：盤點財源、建設不會停、照顧不會少

年底將屆，立法院至今還沒有審查行政院送來的中央總預算，屏東縣長周春米今舉行就職3周年和鄉親報告，會後聯訪時被問到中央預算未通過對地方衝擊，周春米說，盤點相關縣府財源，強調屏東的建設不會停、屏東的照顧也不會少，繼續有信心往前邁進。

屏東縣長周春米今舉行執政3周年與鄉親報告，她身為屏東縣立縣72年來首位女縣長，就職三周年代表超過一千天，以「屏東Running1000」主題。

周春米說，她的心情仍是很緊張，因為這是3周年的成績，希望這三年來同仁努力能被大家看到，「一直是戰戰兢兢不敢鬆懈」。

面對中央預算未通過，對縣政衝擊？周春米說，立法院到現在還沒有審查行政院送來中央總預算，非常的遺憾，縣府在編列明年度預算時，就有此風險算進去，因此盤點中央不會再補助的專案，也都是由縣款來支出。