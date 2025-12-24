聽新聞
0:00 / 0:00
中央預算未通過 周春米：盤點財源、建設不會停、照顧不會少
年底將屆，立法院至今還沒有審查行政院送來的中央總預算，屏東縣長周春米今舉行就職3周年和鄉親報告，會後聯訪時被問到中央預算未通過對地方衝擊，周春米說，盤點相關縣府財源，強調屏東的建設不會停、屏東的照顧也不會少，繼續有信心往前邁進。
⭐2025總回顧
屏東縣長周春米今舉行執政3周年與鄉親報告，她身為屏東縣立縣72年來首位女縣長，就職三周年代表超過一千天，以「屏東Running1000」主題。
周春米說，她的心情仍是很緊張，因為這是3周年的成績，希望這三年來同仁努力能被大家看到，「一直是戰戰兢兢不敢鬆懈」。
面對中央預算未通過，對縣政衝擊？周春米說，立法院到現在還沒有審查行政院送來中央總預算，非常的遺憾，縣府在編列明年度預算時，就有此風險算進去，因此盤點中央不會再補助的專案，也都是由縣款來支出。
周春米說，明年115年度的預算，做好撙節開支，相較114年大概少20億。屏東縣114年度的預算是581億元，115年度編列，560億元。周春米強調，「一切都在我們的掌握當中，我們也會密切關注相關預算審查，會盤點縣府的財源，屏東的建設不會停，屏東的照顧也不會少，我們繼續有信心往前邁進。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言